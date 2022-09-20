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في هذا البلد الأوروبي.. تأجيل الإنجاب حتى إشعار آخر!

Lebanon 24
20-09-2022 | 14:00
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أظهرت دراسة حديثة أن بدء حملة التطعيم ضد كورونا وغياب التوصيات بالتطعيم للنساء الحوامل في بادئ الأمر كان لهما تأثير كبير على خطط الإنجاب في ألمانيا.

وأعلن المعهد الاتحادي لأبحاث السكان اليوم الثلاثاء في فيسبادن أن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة انخفض بشكل كبير عن مستوى السنوات السابقة منذ بداية العام الجاري.
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ووفقا للدراسة، فإن أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض المعدل هو أن النساء في البداية تخلين عن خططهن لإنجاب أطفال عندما بدأت حملة التطعيم في ربيع عام 2021، حيث لم يكن التطعيم في البداية موصى به للنساء الحوامل.

وقال مارتن بويارد، مدير الأبحاث في المعهد: "من المنطقي أن بعض النساء يرغبن في التطعيم قبل أن يصبحن حوامل"، موضحاً أنه يمكن ملاحظة توازٍ زمني واضح بين بدء حملة التطعيم وتراجع معدل المواليد بعد تسعة أشهر.

وقال بويارد: "جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على السلوك الإنجابي على المدى القصير، وهو ما يمكن رصده أيضا في دول أوروبية أخرى"، مضيفا أنه في أيار 2022 كانت هناك علامات على حدوث زيادة طفيفة في معدل المواليد في ألمانيا، ما قد يشير إلى نهاية هذا الإرجاء.
المصدر: الجديد
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