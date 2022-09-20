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برجك اليوم

Lebanon 24
20-09-2022 | 23:00
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الحمل
أي إهمال في مكان العمل يمكن أن يسبب لك خسارة مالية، سيكون الخروج مع الأصدقاء في المساء مفيدًا لك، فرص لقاءات رومانسية مفاجئة، ستبقى الحياة الزوجية جيدة.
الثور
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قد يمنحك تنفيذ الخطط المهمة مكاسب مالية، اهتم باحتياجات أفراد الأسرة، فرص شخص يتقدم للزواج، لا تصاب بخيبة أمل إذا لم تأتي النتائج حسب توقعاتك، شخص ما من ماضيك قد يتصل بك اليوم.
الجوزاء
توقف عن الإنفاق الزائد، سيكون شريكك داعمًا ومفيدًا، التقدم البطيء في العمل قد يسبب لك التوتر، سيكون لديك وقت رومانسي مع زوجتك.
السرطان
إن الترفيه هو الطريقة الوحيدة لبدء عيش حياتك، ستستمتع مع الأصدقاء مع الاحتفاظ بمسؤولياتك جانبًا لبعض الوقت، كن حذرا أثناء القيادة اليوم، يمكنك الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار لتحقيق مكاسب.
الأسد
تحقق من نفقاتك وإلا ستواجه أزمة مالية في المستقبل، سوف تقضي بعض الوقت مع الأطفال، لا تهمل أبدًا صديقك الحميم الذي يفكر فيك دائمًا، قرر بشكل صحيح أثناء وضع خطة لأي مشروع مكلف.
العذراء
سيكون عليك إنفاق الكثير من المال في وظيفة في المنزل، تحقق دائمًا من حالتك المالية قبل الانتقال لشيء ما، قد تتشاجر مع زوجتك بسبب مشكلة صغيرة، دون أن تدري سوف تؤذي أفراد عائلتك اليوم.
الميزان
يُنصح بتجاهل هؤلاء الأشخاص الذين قد يقتربون منك للحصول على قرض يدوي مؤقت، ربما قد تنزعج بسبب الوضع السائد في منزلك، ابذل قصارى جهدك في الاتجاه الصحيح وستكافأ بمكاسب استثنائية.
العقرب
قد يحصل الأشخاص الذين يمرون بأزمات مالية خلال الأشهر العديدة الماضية على أموال من مصدر غير معروف اليوم ، مما سيساعد في القضاء على عدد من مشاكلهم، تحتاج إلى الاسترخاء ومحاولة العثور على السعادة وسط أصدقائك المقربين وأفراد عائلتك.
القوس
حافظ على نظامك الغذائي تحت السيطرة ومارس الرياضة للحفاظ على لياقتك وصحتك، اقضِ وقتًا مع أفراد عائلتك عندما تشعر بالوحدة، سوف يخلصك من الاكتئاب ويساعدك أيضًا في اتخاذ قرارات معقولة.
الجدي
قد يكون لديك الدافع للإنفاق الزائد ولكن هذا قد يسبب لك مشكلة في المستقبل، يمكنك التركيز على العمل الاجتماعي بما في ذلك الأعمال الخيرية إن قضاء بعض الوقت الرائع مع من تحب قد يفرح لك.
الدلو
قد تكون هناك فوائد مالية للبعض، إذا كنت والدًا فقد يفعل طفلك شيئًا يجعلك تشعر بالفخر، قد تكون هناك لحظة وجيزة من التوتر في الأسرة، يمكن أن يكون هناك العديد من المشاكل في مكان العمل.
الحوت
يمكنك إضافة المشي لمسافات طويلة إلى روتينك اليومي من أجل التمتع بصحة جيدة، قد يكون يومًا جيدًا للحصول على قرض. 
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