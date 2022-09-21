طفلة تضع دبابيس معدنية في فم شقيقها الرضيع.. وهذا ما فعله الأطباء

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تمكّن فريق طبي في مصر من استخراج 5 دبابيس معدنية من معدة رضيع يبلغ 3 أشهر.ونجح الأطباء في مستشفى الأطفال الجامعي بمدينة المنصورة المصرية، في إزالة الدبابيس المعدنية التي يتراوح طول كل واحد منها 3 سنتيمترات من مريء ومعدة الرضيع من خلال إخضاعه لعملية منظار معدة.وبحسب المعلومات، فقد كشفت والدة الرضيع أنها تركت ابنها لفترة وجيزة مع أخته التي تبلغ من العمر 3 سنوات، والتي قالت إنها وضعت دبابيس معدنية تستخدم في تعليق الستائر في فم الطفل.