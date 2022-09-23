رجل يتعارك مع شرطية أميركية... (فيديو)

واجهت شرطية أميركية موقفا صعبًا أثناء تأدية واجبها في يوم اعتيادي، حيث أنها وبعد أن أوقفت أحد المخالفين، ترجّل الأخير من مركبته لمواجهة الشرطية.

وأمرت الشرطية المواطن بالجلوس على العشب ريثما تسطر محضر ضبط إلا أنه أبى ذلك، ورفض حتى التراجع، ولم يقبل تنفيذ أي من أوامرها.

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Passing motorists rushed to help an officer as she was attacked by a man she pulled over during a traffic stop in Willoughby, Ohio.



The man was charged with assault on a police officer and resisting arrest. pic.twitter.com/p9MQfTOg3i — CBS News (@CBSNews) September 20, 2022

فباشرت الشرطية بعد أن نفد صبرها بدفع الرجل نحو المركبة إلا أن الأخير قاوم بشكل عنيف، وخاض اشتباكا بالأيدي معها دام لبضع ثوان قبل أن يتدخل أحد السائقين لمساعدتها.

وسرعان ما طلبت الشرطية الدعم من زملائها عبر جهاز الراديو، ولكن قبل أن يصل زملاؤها لموقع الحادثة جاء دعم إضافي من المارة الذين ثبتوا الرجل.

وتمت محاكمة السائق المخالف بتهمة الاعتداء على رجال القانون ومقاومة الاعتقال.