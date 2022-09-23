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رجل يتعارك مع شرطية أميركية... (فيديو)

Lebanon 24
23-09-2022 | 16:00
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واجهت شرطية أميركية موقفا صعبًا أثناء تأدية واجبها في يوم اعتيادي، حيث أنها وبعد أن أوقفت أحد المخالفين، ترجّل الأخير من مركبته لمواجهة الشرطية.
وأمرت الشرطية المواطن بالجلوس على العشب ريثما تسطر محضر ضبط إلا أنه أبى ذلك، ورفض حتى التراجع، ولم يقبل تنفيذ أي من أوامرها.
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فباشرت الشرطية بعد أن نفد صبرها بدفع الرجل نحو المركبة إلا أن الأخير قاوم بشكل عنيف، وخاض اشتباكا بالأيدي معها دام لبضع ثوان قبل أن يتدخل أحد السائقين لمساعدتها.
وسرعان ما طلبت الشرطية الدعم من زملائها عبر جهاز الراديو، ولكن قبل أن يصل زملاؤها لموقع الحادثة جاء دعم إضافي من المارة الذين ثبتوا الرجل.
وتمت محاكمة السائق المخالف بتهمة الاعتداء على رجال القانون ومقاومة الاعتقال.
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