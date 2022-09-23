الحمل

من الأبراج التي تتميز بطيبة القلب والرحمة، كما يتفانى فى عمله ويفضل العمل في أجواء هادئة، ومثقف ومفكر باستمرار ويقضى معظم وقته بين كتبه.

الثور

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يتميز مولود هذا البرج بالصبر وقوة الشخصية، على الرغم من أنه يمتلك قلب رقيق حساس ومشاعره طيبة، ومن أهم مميزاته إنه لا ييأس بسهولة.

الجوزاء

يتسم مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية المختلفة والتي منها حبه للسفر مع أصدقائه وحبه الشديد للمرح وحرصه على إتقانه عمله طوال الوقت.

السرطان

يتسم مولود برج السرطان بالعديد من الصفات وعدم القدرة على مسامحة من أساء إليه والشجاعة وطيبة القلب كما يعشق عمله ويحرص على إتقانه، ويمتلك شخصية قيادية.

الاسد

مولود برج الأسد، جرئ ويتمتع بذكاء شديد وشجاع ويتمتع بشخصية قيادية، وعنيد جدًا وقد يصفه البعض بالغرور، ولا يمكن أن يناقش غيره في موضوع هو مقتنع به، ولا ييأس من المحاولة ويشق طريقه بنفسه.

العذراء

مولود برج العذراء يعشق العائلة ويتفانى في اسعادها، ولديه قدرات كبيرة على التحدي وتحمل المسؤولية، وصاحب فكر مميز في المهام الصعبة، كما أنه مخلص لأصدقائه وزملائه، ويحب الصدق ويتعامل دائمًا به.

الميزان

يتسم مولود برج الميزان بالعديد من الصفات الإيجابية وتحقيقه للعدل والدبلوماسية عند التعامل مع من حوله، وأناقته في اختياره لملابسه وحبه الشديد للحياة وتفاؤله وإفراطه في تناول الطعام.

العقرب

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتي منها الحساسية والرومانسية والحرص على حفظ أسرار الآخرين، والشجاعة كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة.

القوس

مولود برج القوس يتميز بعدة صفات منها إنه يحب الفكاهة والمرح والسفر طوال الوقت لأماكن جديدة، ويمتلك القدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرة بكل سهولة.

الجدي

مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يحب المرح والدعابة، وواثق من نفسه، ويمتلك القدرة على تحقيق أهدافه مهما كانت الظروف التي حوله، كما يتمتع بعقلية تجارية مميزة.

الدلو

مولود برج الدلو يتميز بعدة صفات منها إنه صادق في تعامله مع المحيطين به، ومستعد لمد يد المساعدة في أي لحظة، ولديه القدرة على التأقلم فى مختلف الظروف التي يمر بها.

الحوت

مولود برج الحوت يتميز بعدة صفات منها إنه حساس بصورة كبيرة، وعاطفي لأقصى درجة، ويفضل أن يعيش لفترة من الوقت فى الخيال الذى يساعده على إبتكار أفكار جديدة ومميزة.