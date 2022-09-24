Advertisement

منوعات

كارثة في ليلة الزفاف... اليكم ما حصل

Lebanon 24
24-09-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-993757-637996117370332265.jpg
Doc-P-993757-637996117370332265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت عروس النساء من مخاطر وضع وصلات الرموش وذلك بعدما تعرضت لإصابة خطيرة كادت تتسبب بإصابتها بالعمى.

وفي تحذيرها قالت أليكسيس ثيريوت من ولاية إنديانا الأميركية، إنها قررت وضع وصلات لرموشها لمنحها منظرا جميلا خلال استعدادها لحفلة زفافها.
Advertisement

وبحسب ثيريوت فقد وضعت خبيرة التجميل شريطا لاصقا على خط الرموش السفلي لمنع الجفون والرموش من الالتصاق معا.

وأضافت: "شعرت بعدم الارتياح إلا أن خبيرة التجميل أرجعت الأمر لكون عيني حساستين".

وتابعت: "بعد الانتهاء من تركيب الوصلة سحبت خبيرة التجميل الشريط اللاصق الأمر الذي جعلني أشعر بارتياح بادئ الأمر. بعدما غادرت مركز التجميل شعرت بآلام فظيعة في عيني. طلبت مني الخبيرة أن استخدم مسكنا للألم وقطرات لتخفيف وجعي".

ووفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ثيريوت فقد استمر الألم عشية حفل زفافها، ما جعلها تتجه لمستشفى متخصص بعلاج العيون.

وأوضحت ثيريوت: "كنت أعاني من نزيف بعيني اليمنى وارتفاع في الضغط، وكان على الأطباء إجراء تنظيف ترافق بآلام فظيعة. حذروني من أنه لم ينخفض الضغط في عيني، فقد أتعرض لفقدان البصر".

وأجبرت ثيريوت على عدم تغيير موعد زفافها رغم عدم تحسن وضع عينيها كثيرا، نظرا لحجز صالة الأفراح لأيام عديدة من قبل عرسان آخرين.

ولا تزال ثيريوت تعاني من ارتفاع الضغط في عينها اليمنى بسبب الجرح العميق والنزيف الناتج عنها، بينما تتعافى عينها اليسرى بشكل جيد. "سكاي نيوز عربية" 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-09-24
08:00 | 2022-09-24
07:30 | 2022-09-24
07:00 | 2022-09-24
05:00 | 2022-09-24
02:00 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website