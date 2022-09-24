في هذه الدولة العربية.. القبض على مدرس اغتصب إحدى تلميذاته القاصرات

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اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، الجمعة، مدرسا في مدينة القصر الكبير، شمال غربي البلاد، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" الإخباري.وجاءت عملية التوقيف عقب شكوى تقدمت بها طالبة تنحدر من مدينة وجدة، غربي البلاد، تتهم فيها معلم مادة اللغة الفرنسية باغتصابها.وأوضحت مصادر أمنية أن المدرس متزوج، وكان على علاقة مع فتاة قاصر أخرى منذ حوالي ستة أشهر والتي أقام معها علاقة جنسية بعد أن زعم أنه أعزب وغير مرتبط.وقد جرى توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه في المنسوب إليه، قبل إحالته على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة.