Advertisement

منوعات

في هذه الدولة العربية.. القبض على مدرس اغتصب إحدى تلميذاته القاصرات

Lebanon 24
24-09-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-993794-637996208012334644.jpg
Doc-P-993794-637996208012334644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، الجمعة، مدرسا في مدينة القصر الكبير، شمال غربي البلاد، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" الإخباري.

وجاءت عملية التوقيف عقب شكوى تقدمت بها طالبة  تنحدر من مدينة وجدة، غربي البلاد،  تتهم فيها معلم مادة اللغة الفرنسية باغتصابها.
Advertisement

وأوضحت مصادر أمنية أن المدرس متزوج، وكان على علاقة مع فتاة قاصر أخرى منذ حوالي ستة أشهر والتي أقام معها علاقة جنسية بعد أن زعم أنه أعزب وغير مرتبط.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه في المنسوب إليه، قبل إحالته على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة.
(الحرة) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-09-24
10:00 | 2022-09-24
08:00 | 2022-09-24
07:00 | 2022-09-24
05:00 | 2022-09-24
02:00 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website