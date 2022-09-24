الحمل

الأمر يزداد صعوبة في مكان العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيًا إلى أن يصبح مهامًا يمكن التعامل معها، من الناحية العاطفية سوف تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات والمشاكل.

برج الثور

استعد لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت السارة في انتظارك، أما من الناحية العاطفية شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص لك، ولكن لا تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من اللازم.

برج الجوزاء

يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات والنزاعات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد، أما من الناحية الصحية فاستغل هذه الفترة بالمشي نصف ساعة يومياً.

برج السرطان

إذا كنت ترغب في النجاح والتفوق وفي تحقيق شيء مفيد، فحان الوقت أن تتحالف مع الآخرين، قد يكونوا أقرباء أو أصدقاء أو زملاء في مكان العمل، لا تدع الفرصة تفوتك، فيجب عليك الانتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود، من الناحية الصحية مارس الرياضة بشكل يومي.

برج الأسد

لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير، قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل، انتبه لنفسك أكثر من الناحية الصحية.

برج العذراء

الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك، يا عزيزي سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح، أما من الناحية الصحية فحاول أن تبتعد عن القهوة لتستطيع النوم في الليل.

برج الميزان

حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك التأثير الايجابي الكبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى ايجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق، أما من الناحية الصحية فحاول أن تبتعد عن الأطعمة الحارة أكثر.

برج العقرب

هناك الكثير من المواضيع في الوقت الحالي لا تسير بالسلاسة التي خططت لها، وربما يجب عليك قبول الأشياء التي لا تستطيع تغييرها. لا تسمح لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم، وركز على ما هو آت، وحتى إن استغرق الأمر زمنًا أطول، أما من الناحية الصحية فحاول أن تبتعد عن الموالح أكثر.

برج القوس

إذا كانت الشكوك تساورك مؤخرًا ولا تستطيع الوصول إلى أي قرارات، تستطيع الآن رؤية الأشياء في ضوء أوضح. أنت تشعر بالتوازن الكافي الذي يمكنك من حصاد الخير كنتيجة لأي قرار تتخذه، من الناحية الصحية التزم بأخذ وجبة الفطور.

برج الجدي

في هذه اللحظة أنت تريد الكثير في نفس الوقت؛ خذ خطوة إلى الوراء، وإلا فإن الأمور سوف تتعقد في العمل، قد يتحول الزملاء في العمل بعيدًا عنك، أما في حياتك الخاصة، فقد يفيد أن تمارس بعض ضبط النفس أيضًا، وإلا فسوف يساء فهمك.

برج الدلو

اليوم الأمور كلها في صالحك، لذلك استغل الموقف للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة. ثقتك مصدر لإلهام الآخرين، خاصة الذين يعملون معك.

برج الحوت

لقد اتخذت مسارًا جديدًا وتتقدم بخطوات نوعًا ما متثاقلة في تحقيق طموحاتك، ولذلك ودِّع ماضيك وما يتعلق به ولا تنظر إلى الوراء. احتفظ فقط بالذكريات الجميلة دون التقيد بها وسخَّر تركيزك وطاقتك لما هو في انتظارك، من الناحية الصحية انتبه لنفسك أكثر من الصداع.

(البوابة)