هذه الأبراج ستكون محظوظة وستشهد الكثير من المفاجآت في الفترة المُقبلة.. هل أنت من بينها؟

ان موسم الميزان 2022 يمتد من 23 أيلول إلى 22 تشرين الأول2022، وهو مجرد واحد من المواسم الفلكية الاثني عشر التي تحدث كل شهر. كل واحد من هذه المواسم الفلكية له طابعه المميز الخاص به، والذي يمكن أن يؤثر على مجموعة من الأشياء المختلفة في حياتك، من العمل إلى العلاقات إلى كل شيء بينهما.

خلال موسم الميزان، ستشهد بعض علامات الأبراج الكثير من التغييرات والأحداث والمفاجآت السارة.

تعرفوا إلى أكثر الأبراج حظاً في الحب في موسم الميزان 2022

برج الثور

ستحقق في موسم الميزان 2022، ما كنت تصبو إليه من أحلام وأهداف. ستحمل الكواكب لك العديد من المفاجآت السارة فيما يتعلق بعلاقتك مع الشريك. سيكون موسم الميزان 2022 من أجمل المواسم الفلكية. ستتبلور الأمور العاطفية نحو الأفضل، وستتاح الفرص أمامك لتعزيز علاقتك العاطفية. ستشهد فرصاً جيدة لإيجاد شريك حياتك.

برج الأسد

تتخلص في موسم الميزان 2022، من جميع العقبات والصعوبات التي عانيت منها على الصعيد العاطفي. سيكون موسم الميزان رومانسياً باميتاز وسيكون من أجمل المواسم الفلكية التي ستشهدها على الصعيد العاطفي. سوف تنعم بالرومانسية والمشاعر العاطفية، وكذلك ستعيش الاستقرار العاطفي. يعدك موسم الميزان 2022، بآفاق جيدة وإستثنائية ومن المحتمل أن تقع في الحب أو تلتقي مع أحدهم.

برج الميزان

استعد لتعيش فترة رائعة ومميزة للغاية في حياتك العاطفية في موسم الميزان 2022. ستعيش أجواء هادئة جداً وغاية في الرومانسية مع شريك حياتك، بعدما شهدت الكثير من الأزمات العاطفية استمرت لفترة طويلة. سوف تعرف الحب من النظرة الأولى وتعيش الحب الكبير وتُدهشك المفاجآت المتتالية إذا كنت وحيدا، وقد تقبل على الزواج، والاحتمالات كبيرة وكبيرة جداً حتى ولو كنت غير مهتماً بهذا الأمر.

برج القوس

يُطيّب موسم الميزان 2022، خاطرك ويُنسيك بعض الأحزان الماضية، ويحمل لك أفراحاً كثيرة على الصعيد العاطفي ويُخيم الحب على حياتك، وتكون الأحلام كثيرة ويكون موسم الميزان 2022 هذا حاسماً في حياتك العاطفية. تطل على مفترق طريق مهماً جداً في حياتك الشخصية وقد تعيش قصة حب تقلب المقاييس على أثر لقاء يتم أو ربما تستعيد قصة حب سابقة.

برج الحوت

يعدك موسم الميزان 2022 بالأفضل على الصعيد العاطفي، فتستعيد رونقك، وتتمتع بأجواء عذبة وتُسوّي نزاعاتك وخلافاتك السابقة، وتكون أكثر تفاهماً وتعاطفاً مع الشريك، وتُنهي تردداً وتزداد ثقة في النفس كما الثقة في حظك بإيجاد السعادة. يحمل لك موسم الميزان 2022 احد اللقاءات الاستثنائية ويجعلك تُفكر إما في الزواج أو في تغيير مهم في حياتك إذا كنت عازباً، وتعيش أوقاتاً جيدة ومُلتزم في علاقة جديدة وواعدة.

(الجميلة)