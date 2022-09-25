أمرٌ يثير الدّهشة.. رجلٌ ينشر إعلاناً عن فقدانه لشهادة وفاته!

أثار رجل هندي دهشة مستخدمي الإنترنت، بعد انتشار صورة لإعلان نشره في إحدى الصحف يطلب فيه المساعدة للعثور على شهادة وفاته المفقودة.

وشارك أحد ضباط الشرطة الهندية صورة للإعلان المطبوع على تويتر، حيث ادعى رجل أنه فقد شاهدة وفاته، وهي شهادة يتم إصدارها فقط عند وفاة شخص ما.

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وجاء في الإعلان الذي نشره شخص يدعى راجيت كومار: "لقد فقدت شهادة وفاتي في لومدينغ بازار بتاريخ 7/9/2022"، مع ذكر رقم التسجيل والرقم التسلسلي للشهادة المفقودة.

ومنذ أن تمت مشاركته، انتشرت صورة الإعلان على الإنترنت، وتساءل مستخدمو مواقع التواصل عما إذا كان الرجل يطلب المساعدة من السماء. حتى أن بعض المستخدمين سألوا ممازحين أين يجب أن يتواصلوا بمجرد عثورهم على الشهادة المفقودة، بحسب موقع "إن دي تي في" الالكترونيّ.

وعلّق أحد المستخدمين ساخراً قائلاً: "إذا تم العثور على الشهادة المفقودة أين يجب تسليمها في الجنة او النار؟".. بدوره، علق آخر: "بالتأكيد هذه هي المرة الأولى التي يفقد فيها شخص ما شهادة وفاته".

ولا يعرف بعد لماذا نشر راجيت كومار مثل هذا الإعلان، وهل فقد بالفعل شهادة وفاته؟ وإذا كان كذلك قد وقع فعلاً.. كيف حصل عليها وهو لا يزال على قيد الحياة؟

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