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ابنة إيلون ماسك "المتحولة جنسياً" تظهر للعلن (صورة)

Lebanon 24
25-09-2022 | 08:00
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ذكرت وسائل الإعلام أن جينا ويلسون ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسياً، شوهدت في شوارع سانتا مونيكا في مقاطعة لوس أنجلوس الغربية في كاليفورنيا وهي تتسوق.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذه أول مرة تظهر فيها ابنة إيلون ماسك البالغة من العمر 18 عاماً منذ أن غيرت اسمها بشكل قانوني، وأسقطت لقب والدها الشهير بعد أن أخبرت المحكمة بأنها ترغب في قطع أي رابط يجمعها بوالدها الذي تبلغ ثروته حوالي 272 مليار دولار.
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وقدمت جينا، التي سُميت عند ولادتها خافيير ألكساندر ماسك، التماسا قانونيا لتغيير اسمها وجنسها مرة أخرى في نيسان، حيث أخبرت محكمة في كاليفورنيا أنها تريد أن تُعرف باسم فيفيان جينا ويلسون، وتريد أن تعتمد كنية والدتها، بدلاً من والدها.

وتم تصور ويسلون وهي تتسوق مرتدية قميصاً بنياً، وبنطلوناً رياضياً أسود، وزوجاً من الأحذية الرياضية.

ويُظهر أنها غادرت متجراً للأحذية، حيث اشترت زوجاً جديداً من الأحذية واشترت أيضا هاتفاً خلوياً جديداً.
 
 
 
 
(روسيا اليوم)
 
 
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