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"إم آند إمز".. كشف "سر" حروفها المميزة

Lebanon 24
25-09-2022 | 11:00
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رغم مرور عقود على إطلاقها في الولايات المتحدة وتنامي شعبيتها حول العالم، لا يزال كثيرون يجهلون إلى ماذا يرمز الحرفان "إم" في اسم الفول السوداني المغلفة بالشوكولا "إم آند إمز".

واستطاعت "إم آند إمز" أن تكتسح الأسواق حول العالم باعتبارها من المسليات الخفيفة طيبة المذاق، منذ اختراعها في أميركا عام 1941.
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وبينما يعتقد كثيرون أن سبب تسميتها بـ"إم آند إمز" يعود للتعبير عن الإحساس الذي يغمر متذوقها وهو يكرر حرف "ممممم"، إلا أن تقريرا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشار إلى خطأ هذا الاعتقاد.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن اسم الحلوى مستقى من اسمي المؤسسين وهما فوريست إي. مارس وبروس موري، واللذين لاحظا إعجاب المستهلكين بتناول أزرار الشوكولا ذات القشرة الصلبة.

وبحسب "ديلي ميل" فإن "إم آند إمز" باتت تباع في 100 دولة حول العالم منذ عام 2003.

وحرصت الشركة المنتجة على إرضاء أذواق المستهلكين عبر استراتيجية تنويع الألوان والنكهات خلال السنوات القليلة الماضية.

ففي عام 2017 مثلا، أطلقت "إم آند إمز" بست نكهات منها الحليب والبندق والنعناع والفراولة.
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