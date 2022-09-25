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منوعات
شاب يهدد بالانتحار في بث مباشر على فيسبوك!
Lebanon 24
25-09-2022
|
04:48
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أعلنت السلطات المصرية المختصة،السبت، أنها اعتقلت شابا هدد بالانتحار من خلال بث مباشر عبر "فيسبوك".
وذكرت وزارة الداخلية في بيان نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك أن أحد الأشخاص قد أبدى رغبته فى الانتحار واعتزامه تصوير نفسه لوجود خلافات عائلية بينه وبين والديه.
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ولفت البيان إلى أنه جرى تحديد الشخص ومعرفة مكان إقامته في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، دون أن تكشف عن هويته أو سنه.
ولدى سؤال الشاب عن سبب فعلتهن أوضح أنه يمر بـ"حالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية بينه وبين والديه ورغبة والده فى طرده وزوجته من المنزل.
ولفت البيان إلى أنه قد جرى استدعاء والد الشخص المعني والذي اتفهم نجله بسابقة تعديه عليه بالسب والشتم لذات الخلافات.
وختم البيان بأنه قد جرى "اتخاذ الإجراءات القانونية" بحق ذلك المتهم.
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