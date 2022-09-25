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ثيران تولد الكهرباء.. كيف ذلك؟ (فيديو)

Lebanon 24
25-09-2022 | 04:50
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أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مؤخرا ردود فعل متباينة، بعدما شاهدوا لقطات لثيران وهي تولد الكهرباء.

وتظهر في الفيديو ثيران تمشي على آلات تشبه تلك المستخدمة في الأندية الرياضية "تريدميل"، لتولّد من خلال حركتها الكهرباء.
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وفي إحدى اللقطات يظهر ثور وهو يمشي على الآلة، ما ينتج عن حركته ضخّ مياه في المزرعة التي صوّر الفيديو فيها.

وحسبما ذكر موقع "إنديان إكسبريس"، فإن الفيديو أثار تعليقات متباينة، فبينما اعتبر كثيرون الحيلة التي تمّ اللجوء إليها "مبتكرة" لتوليد الطاقة والاستخدامات الزراعية، اعتبرها آخرون مسيئة لحقوق الحيوانات وتعذيبا لها.
 
وعلّق أحد رواد مواقع التواصل على الفيديو قائلا: "ابتكار مذهل صديق للبيئة لتوليد الكهرباء"، بينما قال آخر: "إنه تعذيب لمخلوقات لا تستطيع التعبير عن ألمها ومعاناتها".
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