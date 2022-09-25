"نبوءات" قبل 450 عاما.. موعد موت إليزابيث ونهاية حزينة للملك

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أثار كتاب جمع تنبؤات تعود لأكثر من 450 عاما، الجدل هذا الأسبوع، وارتفعت مبيعاته بشكل "جنوني"، لأنه توقع وفاة ملكة بريطانيا في عام 2022.وارتفعت مبيعات كتاب قديم جمع نبوءات المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس، قبل 450 عاما، لأنه تنبأ بدقة موعد وفاة ملكة بريطانيا عن عمر 96 عاما في عام 2022.ونوستراداموس هو صيدلاني ومنجم فرنسي، نشر مجموعات من النبوءات في كتابه "النبوءات"، وصدرت الطبعة الأولى في عام 1555، والتي أصبحت منذ ذلك الحين مشهورة في أنحاء العالم.ويحتوي الكتاب تنبؤات بالأحداث التي اعتقد أنها ستحدث في زمانه وإلى نهاية العالم الذي توقع أن يكون في عام 3797.وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أنه في الأسبوع الذي سبق وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بيع الكتاب 5 نسخ فقط، ولكن بحلول الأسبوع المنتهي في 17 أيلول، تم بيع ما يقرب من 8 آلاف نسخة، مما دفعه إلى قمة المنشورات العالمية.وفي الكتاب، الذي جمع نبوءات نوستراداموس القديمة، ونُشر لأول مرة في عام 2006، يفسر المؤلف ماريو ريدينغ قطعة رباعية واحدة لنوستراداموس على أنها "ستموت الملكة إليزابيث الثانية، حوالي عام 2022، عن عمر يناهز 96 عاما".