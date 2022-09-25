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الحملبعد أن مررتَ بفترة صعبة كان فيها تعب نفسي وجسدي ..ستجد بيومك هذا ارتياحاً ملموساً كما تحالفك الحظوظ والظروف تبدو أفضل وتلمَس ذلك منذ الصباح حيث تتحلّى بالنشاط والإيجابيّة ولديك أفضل يوم لأمور العاطفة والحب.. شخصيّاً ستنجذب لكلّ شيء يسعدك ويحقق لك توازن وانسجام .الثورتبدو أكثر قلقاً وقد تظهر لك بعض المتاعب مع بداية اليوم حيث تكون المسؤوليات كثيرة وتشعر ببعض الإرهاق الجسديّ بسبب فروض جديدة.. لذا عليك الإنتباه للصحّة ..لاتكن مدمن على رؤية التفاصيل فيضيع منك الوقت ..تفيدك سمة الشمس فقد يتغيّر وضعك الماديّ كما تتحسن نفسيّاً.الجوزاءيوم إيجابيّ بامتياز لعدّة أسباب أهمّها تواجد القمر بالميزان ما يجعل جاذبيّتك مضاعفة كما تهتمّ بالترفيه والتسلية والانفتاح بعلاقاتك وقادر أن تعتمد على الحظ ..وقت مناسب للتنقل القريب والسريع وأن تجددّ بحياتك اليومية وتقوم بالتواصل مع المعارف ..تشعر أنّ الأضواء مسلّطة عليك وتحبّ الإطراء والمديح .السرطانيومك لايخلو من التعب و المسؤوليات الملقاة على عاتقك والتي تظهر لك بداية اليوم ..قد يكون لديك نفقات إضافية وتطورات تخصّ أملاكك الشخصية.. تبدو مشغولاً ومشتّت الانتباه ولاتكاد تثق بشيء وهناك هموم عائلية ..كذلك تميل لأن تتذكّر الماضي ..لكن القمر يسعد بمنزلة الغفر الأمر الذي يجعلك بحالة افضل ويعطيك أمل وطمأنينة و تتخطى أيّ ظرف صعب.الأسدإنّك أمام يوم جميل جداً فيه لن تشعر بالملل ولا روتين يقيّدك وتلمَس ذلك اكثر من الأمس ..أيضاً بإمكانك أن تبدأ خططك الشخصيّة وطبعاً تواجد القمر بالميزان يعطيك انفتاح بعلاقاتك.. قد تتلقى اتصالات أكثر وتتكلم كثيراً وتقوم بمهام قريبة إن وجدت وتكون نشيطاً متفائلاً وتعيش التجديد.. تهتمّ بمحيطك المقرّب.. الزوايا التي تخص الشمس لصالحك وتعطيك دعم بالحياة.العذراءلديك يوم جيّد من ناحية الأمور الماديّة فقط احذر بداية الصباح بوجود معاكسات تحذرك بأن تؤجل قليلاً الأمور المهمّة ..ظهراً قد تميل أكثر للراحة والترفيه وشراء ماتحب.. إن شئت تكون بقية يومك لتدللّ نفسك ولتخصصّ وقت للراحة والاسترخاء.. شخصيّاً قد تبدو مستفزّاً لغيرك .الميزانبعد معاكسات صعبة يكون لديك فترة مميّزة أنت فيها الأكثر حظّاً على الإطلاق ومفعم بالنشاط والتفاؤل وتجري كلّ الأمور لصالحك واستمرار القمر عندك والسمات الجيّدة لتزداد فرصك وتكون أكثر حضور وجاذبية وتبدي إيجابية بتعاملك .. قد تحمل لك الظروف سعادة عارمة لاتتوقعها بسبب سعادة الزهرة في بيتم قريباً .العقربالفلك بهذا اليوم يعطيك بعض التوتر وتميل أكثر للتذمّر ويكون الحدس فيه خوف وتبدو أكثر كآبة.. لاتقلق أو تصرّ على التشاؤم وحاول الابتعاد عن الأشخاص والأجواء السلبية ..نفسيّاً أنت بحاجة للوحدة وترتيب أفكارك.. تساورك بعض الحيرة وتسترجع الماضي لكن زاوية الشمس المشتري تعطيك قوة شخصية وردودك تبدو أكثر دقة وذكاء .القوسأمامك يوم إيجابيّ فيه تتمتّع بالنشاط والتفاؤل.. قد يحمل لك مفاجآت غير متوقعة وتشعر أنك لستَ مقيّد كما الأمس.. ستتواصل اكثر و تهتمّ بالأمور الترفيهيّة.. كما تتشارك الأفكار مع غيرك وتعطي من وقتك للصداقة والتجديد.. إنّه من أفضل الأيام بهذا الأسبوع .الجديلديك بالأساس أفضل فترة بما يرتبط بأمور المستقبل و لنجاحك المهني بسبب الكواكب الداعمة لمشاريعك.. إنما بهذا اليوم يؤثّر عليك القمر نفسيّاً فتكون قلق ولديك مسؤوليات وتسمع بعض النميمة والكلام الذي يطالك مباشرة ..كذلك تبدو مهملاً ومكانتك ليست كما ترغب مساءً الأمور أفضل بكثير.الدلويوم مهمّ ورائع التأثير وأنت تحتاج ذلك بعد تعب كنتَ قد عشته ..سيحالفك الحظ وترتقي نحو الأفضل ..فيه تجديد للروتين والكثير من الفرص والسبب موقع القمر ..متفائل وتشعر بالتحررّ وقادر على التجديد.. فترة تلائم التواصل وزيادة المعرفة والتعارف وإنجاز أعمال مؤجلة ..كذلك تتلقّى أخبار سارّة ومنتظرة .الحوتعليك بهذا اليوم أن تكون مرن وعمليّ ولاتدقق لكلّ الكلام ..تزداد حساسيتك لاتستطيع تقبّل النقد وتنقصك المرونة ولاحلول وسط لديك ..الفلك يجعلك مندفعاً ويعطيك طاقة أكبر لإنجاز كلّ الأعمال بوقت قصير ويدعمك من نواحي الصحّة والمال.. فقط انتبه لمصروفك ونفقاتك ولاتكن مسرفاً.. تستفيد من سمة المشتري والشمس بكثير من المكاسب والفرص .