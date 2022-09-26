الطقس غداً قليل الغيوم... إليكم حال الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في البقاع وفوق الجبال.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس خريفي مستقر وجاف نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع ان يتحول الى حار نسبياً اعتباراً من يوم الجمعة.معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24و 33 درجة.وللمستفيدين من الطاقة الشمسية، طقس هذا الاسبوع صاف الى قليل الغيوم.- الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: صافٍ الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.الثلاثاء: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في البقاع وفوق الجبال.الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، مع أجواء مائلة الى البرودة خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، بينما تبقى مستقرة على الساحل وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.الخميس: صافٍ اجمالاً مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.