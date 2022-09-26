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عروس ثُثير جدلا.. رقصت رافعة السيف في وجه عريسها!

Lebanon 24
26-09-2022 | 11:00
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أثارت عروس من الجيزة خلال الساعات الماضية جدلاً بين المصريين، بعد أن ظهرت ترقص مشهرة السيف في وجه عريسها والحضور، لتنتشر تلك اللقطات كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة العروس ممسكة بالسلاح الأبيض بخفة ومهارة، تتمايل به أمام العريس في حركات استعراضية.
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كما جلست أيضاً على الأرض ملوحة بنصلها ومتراقصة متمايلة.

فيما لاقى المشهد الذي صور في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة المصرية انتقادات واسعة للعروس، واعتبر البعض أن ظهورها بالسيف ورقصها لم يكن لائقاً أو مناسباً.
 
 
(العربية)
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