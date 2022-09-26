مأساة تُدمي القلوب... وفاة 3 أطفال أشقاء!

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هزت الشارع الفلسطيني منذ أيام فاجعة تدمي القلوب، عقب وفاة 3 أطفال أشقاء في مدينة طوباس بالضفة الغربية.في التفاصيل فقد فادي عبد الرازق وزوجته 3 من أطفالهما في غضون أسابيع، حيث فقدا طفلهما جود بعمر شهر، ليفقدا بعدها بأسبوع طفلتهما ياسمين ذات الأربعة أعوام، ويوم السبت طفلهما نمر، عن عمر ناهز 5 سنوات.وقال عم الأطفال نمر إن شقيقه وزوجته أجريا قبل أيام كافة الفحوصات لطفلهما نمر خوفا عليه من أن يحدث له ما حدث لشقيقيه، غير أن نتائج كافة الفحوصات جاءت طبيعية، موضحاً: نحن بانتظار نتائج فحص الجينات، وهو فحص يأخذ وقتاً أطول من باقي الفحوصات التي تم إجراؤها".كما أضاف: "لقد غادرَنا طيرُنا الثالث قبل صدور نتائج الفحص".إلى ذلك أكد محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، فتح تحقيق لمعرفة أسباب وفاة الأطفال، التي حيرت الجميع، وسيعلن عن نتائجه فور الانتهاء منه.فيما قال مدير مستشفى طوباس التركي الحكومي محمد سمارة، إن الطفلين لم يشتكيا من أي أمراض، ونتائج تشريح جثمان الطفلة ياسمين كانت طبيعية، ولا توجد أي أعراض مرضية.