الحمل

سوف تبدأ باسترجاع طاقتك، واخيراً سترتاح من الضغوطات العملية والنفسية وتركز على إراحة نفسك وإيجاد الوقت لأمورك العملية التي ستأخذ منك طوال هذا النهار، لكن احذر من أن يتضايق منك أحد أصدقائك لكلمة تخرج بدون وعي من فمك.

الثور

الأمور العاطفية هي الأكثر تركيزا لديك، فأنت أبعدتها عن تفكيرك منذ وقت طويل وبدأت تشعر بتأفف حبيبك أو شريك حياتك فحاول أن تعطيه اهتمامك وتهتم بمشاعره أكثر، أما من الناحية المهنية فقد يتراجع لديك لشعورك بالملل من تأدية واجبك في مكان العمل، احذر من المصاريف الزائدة وخاصة بمشترياتك.

الجوزاء

لديك الكثير من الأعمال المهمة لتقوم بها وثقل الضغوطات والمسؤوليات يلقي بظلاله عليك في فترة الظهيرة وما بعدها حتى يغير لك كل الخطط التي وضعتها في المساء، أما الأخبار الجيدة فسوف تكون من نصيبك في فترة الصباح قد تخص الوضع المالي لديك كن مستعدا.

السرطان

لا يوجد أي شيء خططت له سوف يسير معك كما تريد فكل برامجك سوف تتغير لكن لا تتشائم، وخاصة أن أمرا طارئا قد يحدث في فترة الظهيرة يخصك مباشرة، في فترة المساء تزداد مزاجيتك وعصبيتك لكل كلمة قد توجه إليك.

الأسد

تصحو باكرًا لأن لديك الكثير من البرامج المخطط لها ، مكان العمل سوف يكون ناجحًا اليوم وسوف تتلقى أخباراً سعيدة تخصك في فترة ما بعد الظهر، الابتسامة تظهر على شفتيك جلياً وأي شخص يقدر أن يطلب منك أي شيء بدون أن تقول له لا، حضر نفسك لسهرة جيدة في فترة المساء.

العذراء

الأمور جيدة اليوم، لكن الأوضاع هادئة بعض الشيء وخاصة أنك ستنهمك بأعمالك إلى فترة متأخرة من هذا النهار انتبه، وقد تضطر إلى إلغاء موعد مع صديق أو شريك أو شخص من العائلة في فترة المساء قد يسمعك كلاماً لا تريد سماعه.

الميزان

تحسن ملحوظ سوف يطرأ على أوضاعك في هذا اليوم، فهو أفضل من اليومين السابقين، في فترة الظهيرة سوف تنهمك بأمورك العملية والمسؤوليات المعلقة منذ فترة ليست بقصيرة، في فترة ما بعد الظهر كن سلساً أثناء تعاملك مع من تحب واجعله يكمل كلامه.

العقرب

من المفضل أن تبقى هادئاً وصبوراً، فالسكوت هو السبيل الأفضل للهروب من الكآبة والتشاؤم التي وضعت بها منذ ليلة أمس، عليك بعدم استخدام صراحتك كثيرا هذا النهار والاكتفاء بالسكوت وخاصة في مضمار الأصدقاء والحبيب، في فترة المساء تتأزم الأمور أكثر وتسيطر الكآبة بشكل أكبر.

القوس

يوم كئيب بعض الشيء لمواليد برج القوس الذين يعانون من كآبة وملل، فنفسيتك ليست مرتاحة وكما ترغب، لذلك من المفضل ألا تفعل شيئا بهذا اليوم وكن هادئا وبالأخص بمكان العمل الذي قد يلاقي بعض التعطيلات، أما في فترة المساء احذر من أن ترى من تحب لأن كلامك لن ينال إعجاب حبيبك أبداً.

الجدي

كفاك حبًا للنقاش والجدال، فأنت تهوى أن تضغط أزرار العصبية عند غيرك، ومنذ فترة الصباح سوف تكون في نقاشات حاسمة مع زملائك في العمل، مما يجعلك شخص عصبي لأنك لا ترضى عن القرار الأخير المتخذ.

الدلو

عليك أن تكون أكثر ليونة وسهولة اليوم وأن تأخذ الأحداث بسهولة وبدون أي تعقيد، إنه يوم هادئ بعض الشيء وخاصة في فترة الصباح وحتى الظهيرة، لكن بعد ذلك تنطلق للتفكير بمشاريع لعملها هذه الليلة لتحريك الأجواء قليلاً، في فترة المساء تسير الأمور كما تريد.

الحوت

إن الأجواء جميلة والحظ يدعمك بكل ما تقوم به، فاستغل هذا النهار للمشي قدمًا بالقرارات والمبادرات التي قد تكون نتائجها لصالحك، أما فترة ما بعد الظهر فقد تحمل أخبار جميلة، لكن في فترة المساء حاول ألا تستعجل في قيادتك لسيارتك كي ينتهي يومك جيداً.

(البوابة)