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منوعات

على متن طائرة.. راكب يعتدي على مضيف بضرب مبرح شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
27-09-2022 | 02:00
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اعتدى راكب طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" على مضيف أثناء قيامه بعمله، بالضرب المبرح بدون أي أسباب، ما استدعى ركاب الطائرة للتدخل.

 

وفي التفاصيل، أصدرت وزارة العدل الأميركية بياناً يوم الأحد الماضي، أكدت فيه أن ركاب الطائرة ساعدوا على كبح جماح رجل، قام بضرب أحد أفراد الطاقم، وتسليمه للسلطات فور الوصول إلى مطار لوس أنجلوس.

 

وأضافت أن راكباً شاباً يبلغ من العمر 33 عاما، يدعى ألكسندر تونغ كو لي، بدأ بضرب المضيف بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة من لوس كابوس في المكسيك.

 

ونتيجة الضرب القاسي أضحى المضيف غير قادر على القيام بواجباته العادية، كما تم نقله إلى المستشفى فور هبوط الطائرة.

 

وبعد الاعتداء على المضيف، هرب الراكب باتجاه الجزء الخلفي من الطائرة حيث تمت السيطرة عليه من قبل العديد من الركاب بالقرب من المخرج.

 
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En un vuelo de #México 🇲🇽 a Los Ángeles 🇱🇷, un pasajero golpeó a un sobrecargo.

Alexander Tung Cuu Le, de 33 años, residente del sur de California, fue acusado de interferir con un vuelo, delito que conlleva una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal de ese país. pic.twitter.com/rvswJmWQTt

 
 

يشار إلى أن الناس هرعوا لمساعدة المضيف عبر تقييد المعتدي.

 

ثم تم اعتقال الراكب بعد هبوط الطائرة في لوس أنجلوس، وتسليمه لمكتب التحقيقات الفيدرالي كون الحادث وقع في الجو، وذلك في تهمة قد تصل عقوبتها إلى 20 عاماً.

(العربية)

المصدر: العربية

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