خدعة بصرية: بـ 5 ثوان فقط.. كم فأراً ترى في الصورة؟

إذا كنت تحب حل ألغاز الخدع البصرية التي تختبر مستوى الذكاء وقوة وسرعة الملاحظة، اقرأ هذا الخبر.

اللغز التالي هو نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يعتمد على قوة وسرعة الملاحظة، حيث يتعين عليك ملاحظة عدد الفئران في صورة السيدتين اللتين تحتسيان الشاي خلال 5 ثوان فقط.

ألقِ نظرة فاحصة على الصورة وحاول اكتشاف الفأرين داخل غرفة شاي السيدات.

فمن السهل جدا العثور على الفأر الأول في الصورة، فهو متواجد تحت كرسي السيدة الجالسة على الجانب الأيسر. لكن أين الفأر الثاني في الغرفة؟

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أمامك 5 ثوان فقط..

إذا نظرت عن كثب إلى قبعة المرأة الجالسة على الجانب الأيسر، فستتمكن من رؤية الفأر الثاني مختبئًا في قبعة المرأة.

تشير الدراسات إلى أنه كلما اعتاد عقلك أكثر على حل الألغاز، كلما زاد مستوى ذكائك وقوة الملاحظة لديك.

يُذكر أن الأوهام البصرية عادة ما تحتوي على صور محيرة للعقل تتحدى الطريقة التي يدرك بها دماغك الأشياء. وتعتبر هذه الأوهام البصرية أيضًا جزءًا من مجال التحليل النفسي لأنها توفر بعض التفاصيل حول كيفية إدراكك للأشياء.

(العربية)