استعراض خطير بالسيارات لسائقين متهورين.. شاهدوا الفيديو

بشكل خطير أقدم سائقان في تركيا على الاستعراض بسياراتهما في الشارع، مما عرّض حياتهما وحياة المارّة للخطر.

فقد شهدت مدينة قونية التركية الواقعة، التي نقلها موقع صحيفة "يني شفق" Yeni Şafak على "تويتر"، حيث قاد السائقان سيارتيهما برعونة ودارا بطريقة استعراضية في الشارع، الأمر الذي دفع السلطات في المدينة لفرض غرامة كبيرة على السائقين المتهورين.

فقد فرضت سلطات المدينة غرامة قاربت الـ26 ألف ليرة تركية على السائقين، وهو ما يعادل 1400 دولارا أميركيا.

Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 25 bin 598 TL idari para cezası uygulandı.

— Yeni Şafak (@yenisafak) September 26, 2022

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وعادة ما تنتهي مثل هذه الاستعراضات بكوارث وخسائر بشرية.

(العربية)