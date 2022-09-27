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منوعات
هل قبر الملكة نفرتيتي في حجرة دفن توت عنخ آمون؟
Lebanon 24
27-09-2022
|
14:00
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اكتشف عالم الاثار البريطاني نيكولاس ريفز، كتابات هيروغليفية مخفية في حجرة دفن الفرعون توت عنخ آمون، تؤكد أ ن مومياء نفرتيتي قد تكون في هذه الحجرة.
ووفقا لريفز، فإن النظرية التي حاول العلماء إثباتها بمساعدة مسح خاص حصلت على دعم جديد.
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ويقول: "يؤكد اكتشاف الكتابة الهيروغليفية فرضية العلماء الذين يعتقدون أن مقبرة الفرعون توت عنخ آمون، ليست سوى الجزء الخارجي من حجرة الدفن الكبيرة للملكة نفرتيتي".
ويذكر أن عالم الآثار ريفز، كان قد اكشف عام 2015 خطوطا على الجدران في صور عالية الدقة للمقبرة تشير إلى مداخل غير مكتشفة، ولكن الخبراء حينها تجاهلوا هذا الاكتشاف.
(روسيا اليوم)
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