Advertisement

الحملحظوظك بهذا اليوم أفضل من الأمس بسبب سمة القمر تجاه المشتري التي تعطيك وضع أفضل ككلّ وتحفّزك اجتماعيّاً لتبدو مشاركاً ولديك ثقة بنفسك ..تنجذب للتجمعات وتقضي وقت مريح مع الذين تثق بهم ..لديك فرص بالعمل والشراكة و العاطفة وتبدو متزن ومثالي وبإمكانك استكمال أوراق رسمية وتوقيعات مهمّة.الثوريوم ليس كما تتمنّى.. حيث تكون المسؤوليات كثيرة وتشعر ببعض التعب والإرهاق وحرق الأعصاب بسبب التوتر والأعمال المتراكمة ولأنّ الوقت لايخدمك.. تهتمّ بأمور المعيشة والمنزل ودفع ديون وفواتير وسواهم ..حاول أن تجد وقت للراحة وانتبه جيداً للصحّة.الجوزاءتقضي يوم جميل الأثر يقدّم لك الدعم بالأمور التي تتكل على الحظ مثل مكسب مفاجئ أو تتلقى فوائد وزيادات ماديّة ..ظروفك جيدة وخاصّة بإثبات نفسك.. تتواصل مع ناس تثق بهم ويدعموك بما تريد.. قد يحمل لك بدايات جيّدة ولتعيش أجواء الحب والتسلية والتجديد و مناسب للتسوّق والشراء .السرطانيوم ثقيل الظلّ قد تكثر فيه الهموم والمسؤوليات وتدفع نفقات إضافية ..تكون مشغول بأمور متعددة و واجبات حيث تشعر أنّ لاطاقة لك كي تؤدي ماعليك ..خاصّة ضمن المنزل وتجاه محيطك العائلي ..تميل لأن تتذكّر الماضي ..لكن حاكمك القمر لديه سمة ممتازة الأمر الذي يجعلك بحالة أفضل نوعاً ما ويساعدك بتخطي الصعاب .الأسدأمامك يوم مميّز يسمح لك بالتجديد و أن تبدأ خططك الشخصيّة و يعطيك انفتاح بعلاقاتك و تتلقى اتصالات وتتكلم كثيراً وتقوم بعدّة تنقلات لمسافات قريبة وتظهر بشخصية مبتهجة وتعيش التسلية من خلال الخروج من المنزل وبأن تجتمع بغيرك ..قد تهتمّ بمواضيع تخصّ الإخوة .العذراءيوم مريح وبإمكانك أن تخصصّ وقتاً للاسترخاء والراحة ..تواجد القمر بالميزان يعني مزيداً من المكاسب الماديّة وتداول المال إن كان من ربح أو نفقات تصرفها ..إنّ سمات القمر بهذا اليوم خاصّة مع المشتري تكون لصالحك فتبدو اكثر دبلوماسيّة مع الجميع ولديك طريقة بالكلام مقنعة كما تربح وتكسب.الميزانعندك الكثير من الأمور الإيجابية بهذا اليوم ستكون مزوّد بالنشاط ومليء تفاؤل وتوقيت مناسب لكلّ شيء ..القمر يستمرّ بتواجده عندك طوال اليوم فتزداد حظوظك وتكون أكثر جمال وجاذبية ومستعدّ لأن تسمع وتساعد الجميع ..عقلك منفتح وتميل أن تتحدّث كثيراً و فضولك عالي ..سمة القمر تجاه المشتري تعطيك حظ بأمور تجديد الروتين والطاقة والصحّة والربح المادّي .العقربتتصف هذا اليوم بقلّة النشاط وتكون غير مرتاح وإحساسك عميق وتتذكر الماضي ..تتعاطف مع نفسك وقد تشعر بنوع من الحصر ..تجد سعادة بتقديم المساعدة للمحتاجين وتحب أن تكون مضحي ..لكن باليوم تتشكل سمة جيّدة للقمر ممّا يساعدك بتجاوز بعض العراقيل وقد يحدث تطوّر يخصّ وضعك المادّي وطبعاً للأفضل.القوسبهذا اليوم الحظ حليفك حيث تعيش التجديد وتكسر الروتين وتتحررّ من التقييد ..سمة المشتري تطالك أنت تحديداً وتعطيك الفرص وتهتمّ بالصداقة والأصدقاء و لديك مفاجآت سارّة وتتلقى دعم جيّد من جهة مهمّة ..قد تحصل على فوائد ومكاسب ماديّة اكثر ممّا تتوقع.الجديحظوظك خلال اليوم لابأس بها.. لكن تبقى لديك خطط لاتتوفّق بتنفيذها.. قد تكون فظّاً بتعاملك وتتوتّر لأقلّ سبب ..تبحث عن راحتك الشخصيّة بطريقة أنانية لحدّ ما ..تسمع ببعض النميمة والكلام يطالك لأنّ القمر ببيت السمعة ..لكن ثقتك بنفسك لاتتأثّر بكلام حاسد ..تركيزك عالي نحو هدفك وطموحك .الدلوبهذا اليوم الحظوظ جيّدة..تشعر أنّ كل الظروف لصالحك وتكون قادر أن تقوم بكلّ مسؤولياتك وتقول كلمتك بكلّ حريّة.. وقت مناسب للسفر وللقيام بالنشاطات المتعددة والربح وبنواحي التعليم والفرص المادية ولديك نشاط وحيوية ودقيق بعملك وبديهتك حاضرة .الحوتانتبه هذا اليوم خاصّة بنواحي الصحّة وراقب طريقة كلامك وتعاملك مع الآخرين ..لاتنتظر الحلول هذه الفترة إذ تقلّ الحظوظ بسبب سمات سلبية فتكون شخص مندفع غضوب سريع التأثر والعصبية وتنقصك الدبلوماسية ..تشعر أنّ ظروفك ليست كما تريد.. أوقات تبدو مستسلم فتتكاسل وتميل للانطواء و تنقصك الحماسة.