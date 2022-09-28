للشعور بالمزيد من الثقة... تخلوا عن هذه العبارات الـ11 السلبية

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في الكثير من الأحيان، يصعب على المرء تجاوز الأوقات الصعبة المليئة بالتحديات، لكن خبراء أعادوا صياغة بعض الأفكار والسلوكيات التي من خلالها يمكن تعزيز الثقة بالنفس.وفيما يلي 11 عبارة سلبية يجب التخلي عنها في الكلام من أجل التفكير بإيجابية والشعور بمزيد من الثقة بحسب باحثين وعلماء وخبراء في علم النفس:1. "لا بد أن أفعل كذا"بدلاً من ذلك يمكن القول: "يمكنني القيام بذلك"بحيث أن استبدال كلمة واحدة يمكن أن يغير الموقف والسلوك بطريقة كبيرة. ففي العبارة الثانية، يبدو أن الشخص أصبح لديه فرصة أفضل وليس التزام.2. "لا يمكنني فعل هذا"بدلاً من ذلك يمكن القول: "يمكنني محاولة فعل ذلك"لا تعترف بالهزيمة قبل أن تبدأ، عندما تخبر نفسك بأنه يمكن المحاولة، فأنت لا تعطي لنفسك فرصة فقط لإنجاز شيء ما، بل أيضاً لا تضع توقعات يصعب بلوغها، وبالتالي، يكون أمامك فرصة للنجاح.3. "كان يجب عليّ فعل هذا"العبارة البديلة: سوف أفعل هذاوضع كلمة الوجوب تثقل النفس وتشكل ضغوطاً شديدة علينا وتحملنا المسؤولية، ربما عند الاستغناء عنها، يتولد الاختيار لفعل الشيء أو التخلي عنه.4. "لماذا يحدث ذلك لي؟"العبارة البديلة: "ماذا أتعلم من ذلك؟"عندما يسأل الشخص نفسه عن الدروس المستفادة من أحد المواقف أو التجارب، فإنه يحول مسار تفكيره من الشعور بالذنب أو الضيق إلى الشعور بأن السلبيات والدروس المستفادة منها يمكن أن تشعره بأنه في طريقه لتحسين أموره.5. "لم يكن عليّ القيام بذلك"بل قل: "لأنني فعلت ذلك.. الآن فهمت وأدركت"عند إعادة صياغة العبارات، تبدأ في التفكير في الأمور الجيدة التي حدثت بدلاً من التركيز على السلبيات ولوم الذات.6. "لقد فشلت"بدلاً من ذلك عليك القول: "هذه المحاولة لم تنجح"بهذه العبارة، فإن الشخص حوّل المسار من الشعور بالإحباط إلى الشعور بالأمل في المحاولة مراراً لتحقيق المراد، تذكر دائماً أن هناك المزيد من الفرص والخيارات.7. "لو عاد بي الزمن، لفعلت كذا"بدلاً من ذلك: لا تقل أي شيءعبارات مثل: "لو كنت تحدثت بشكل أفضل، لو كنت أجبت بهذا الرد في مقابلة العمل..لو..لو، كل ذلك يؤدي إلى ضعف في التفكير، بل يجب تجنب التفكير في الماضي والبحث عن ذرائع ومبررات.8. "هذا معقد للغاية"الأفضل قل: "لا أفهم ذلك الآن"عند مواجهة أحد التحديات بالمبالغة في تقديره، فإن العقل سوف يتوقف عن التفكير ولن يبحث عن حلول ليبدو الأمر معقدا وغير قابل للحل، وبالتالي، يعوق هذا السلوك أي فرصة للنجاح.9. "هذا ليس عدلاً"الأفضل قل: "يمكنني التعامل مع ذلك"بالتأكيد، الحياة ليست عادلة في كثير من المواقف، لكن هذا لا يعني ترديد عبارات سلبية طوال الوقت والشعور بهزيمة ذاتية، بل الأفضل البحث عن حلول والمضي قدماً.10. "لن تتغير الأمور مطلقاً"الأفضل: "يمكنني تغيير ذلك"تعد العبارتان بمثابة تحول من السلبي إلى الإيجابي مع تولي زمام الأمور في التكفير ومحاولة التغيير.11. "أبداً" أو "دائماً"الأفضل تجنب العبارات التي تحمل معاني مطلقةعند قول عبارات للنفس مثل "لن أحصل على الترقية التي أريدها" أو "دائما ما يتم تجاهلي"، فإن الشخص يحول الحياة وقتها إلى "أبيض وأسود"، لكن من الضروري النظر إلى الأشياء بموضوعية.