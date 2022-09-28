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منوعات
وضعك المالي الى تحسن في الـ2023.. هذا البرج الاوفر حظا!
Lebanon 24
28-09-2022
|
10:53
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قبل اشهر من نهاية السنة، بدأت التوقعات الفلكية تصدر للعام المقبل. فما هي أبرز التوقعات والأحداث التي ينتظرها برج الثور في العام 2023؟ اليكم التفاصيل بحسب موقع "الجميلة":
* بشكل عام، سيكون هذا العام 2023 مليئاً بالآمال والسعادة. سيكون عليك مواجهة بعض الصعوبات قبل أن ترغب في الاستمتاع بالمرح. لذلك، استعد للتغلب على الصعوبات والحصول على أفضل النتائج الممكنة قريباً.
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* سيكون الجانب المالي إيجابياً في العام 2023. بعد نيسان، سيكون موقع كوكب الزهرة والمشتري مناسب لك، ومن المحتمل أن تكسب المزيد. أولئك الذين يعملون في مجال الإبداع يمكنهم تحقيق الكثير من الأرباح.
* سيكون عام 2023 رائع للاستثمارات طويلة الأجل وتنفيذ خططك المالية. في منتصف سبتمبر، يمكنك الارتقاء بوضعك المالي بنجاح إلى المستوى التالي من خلال خطط مهمة جديدة لشراء العقارات. هذا العام يمكنك الحصول على العديد من الفرص لشراء العقارات. قد تزيد النفقات عند القيام بالالتزامات الاجتماعية أو بعض الأعمال الصالحة، وبمرور الوقت ستتمكن من رؤية حظك وثروتك تزداد بشكل كبير.
* ستكون صحتك جيدة جداً. يمكنك السفر، ولكن من أجل القيام بشيء مهم، اجعل السلامة أولوية في الوقت الحالي. لتحسين الجانب الصحي، يمكنك تعلم التأمل لأنه يمكن أن يساعد في التحكم في عواطفك وكذلك تحسين تركيزك في العمل. قد تكون هناك أخبار سارة عن مولود جديد في العام 2023.
المصدر: الجميلة
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