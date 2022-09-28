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منوعات

بعد اغتصابه عشرات الأشخاص... هكذا سيعوّض عليهم

Lebanon 24
28-09-2022 | 22:55
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ذكرت قاضية اتحادية، الأربعاء، أن آر كيلي، مغني الـ"آر أند بي" الذي أُدين مرتين هذا العام بارتكاب جرائم جنسية، سيتعين عليه دفع 300 ألف دولار على الأقل تعويضا لبعض ضحاياه.

وقالت القاضية آن دونيلي في جلسة ببروكلين إن الأموال ستعوض امرأتين، تعرفان باسم جين وستيفاني، عن تكاليف العلاج والتعافي.
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ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم بعد أن أعاد المدعون حساب تكلفة الدواء لستيفاني.

ورفضت دونيلي طلبات المدعين العامين بتعويض جين عن الدخل المفقود، وتقديم أي تعويض إلى ضحية ثالثة تعرف باسم سونيا.

حضر كيلي الجلسة عبر الفيديو، من سجن اتحادي في شيكاغو.

وكانت دونيلي حكمت على كيلي في يونيو بالسجن 30 عاما، بعد أن دانته هيئة محلفين بالابتزاز وتهم أخرى.

وقال ممثلو الادعاء إن كيلي البالغ من العمر 55 عاما، استغل نجوميته وثروته على مدار أكثر من عقدين لإغواء نساء وفتيات قاصرات لممارسة الجنس.

وغلظت المحاكمة التي استمرت شهرا الاتهامات التي لازمت صاحب أغنية "آي بيليف آي كان فلاي" الحائزة على جائزة "غرامي".

كما أدين كيلي الشهر الماضي في شيكاغو بتهم منفصلة باستغلال أطفال في مواد إباحية، وإغراء فتيات قاصرات لممارسة الجنس.

وينتظر الحكم في هذه القضية، ويواجه أيضا تهما مختلفة في ولايتي إيلينوي ومينيسوتا.

وكيلي، واسمه الكامل روبرت سيلفستر كيلي، من أبرز الأشخاص الذين أدينوا بسوء السلوك الجنسي، بعد انكشاف أمره من خلال حركة "مي تو" المناهضة لمثل هذه الانتهاكات. "سكاي نيوز عربية" 
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