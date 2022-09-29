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علمت زوجته بزواجه من فتاة أخرى... فحصلت الجريمة

Lebanon 24
29-09-2022 | 16:00
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كشفت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة في مصر، عن تفاصيل مقتل صيدلي، بعد جلسة ترهيب وإهانة وضرب من زوجته الأولى ووالدها وشقيقيها و3 من أصدقائهما.

وتبين أن مدة الاعتداء على الصيدلي استغرقت 15 دقيقة داخل منزله في شارع رايل بحلوان، وأن المتهمين مارسوا أساليب الضغط على المجني عليه، وأسفرت تلك الأعمال الإجرامية عن سقوطه من شرفة الطابق الخامس هربا من الترهيب.
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وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فإن المتهمين السبعة حضروا إلى شقة الصيدلي، ولاء زايد، بسبب خلافاته مع زوجته الأولى التي أصرّت على الطلاق منه، لكنه كان يرفض تطليقها، فاصطحبت أسرتها وذهبت إلى منزل زوجها بعد علمها بزواجه بفتاة أخرى من محافظة المنوفية تجمعه بها روابط عائلية.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين أجبروا الصيدلي ولاء زايد على تطليق زوجته الثانية التي تزوجها قبل 3 أيام من وفاته، وتحت الضرب والإهانة قال لزوجته الثانية "أنتِ طالق"، كما أجبروه على تطليق زوجته الأولى التي حضرت بصحبة عائلتها للاعتداء على الصيدلي وضربه، ومارست ضده أعمال البلطجة انتقاما منه لرفضه تطليقها، وانتهت أعمال الإهانة والضرب بسقوط الصيدلي ووفاته في الحال.

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