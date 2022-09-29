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موظفون رجال يرتدون تنورة... ما القصة ؟

Lebanon 24
29-09-2022 | 23:13
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أعلنت شركة الطيران البريطانية "فيرجن أتلانتيك" أنها ستسمح للطيارين وأفراد طواقم الطائرة من الذكور بارتداء التنانير كجزء من حملة "دعم التنوع" والحياد بين الجنسين.

وقامت الشركة أمس الأربعاء بتحديث سياستها لإزالة متطلبات الملابس، وإدخال ضمائر لغوية "محايدة جنسيا"، في محاولة للسماح للموظفين "بارتداء زي موحد يعبر عن هويتهم الحقيقية".
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وسيتمكن الموظفون، بما في ذلك طاقم الطائرة والطيارون، من اختيار الزي الذي يريدونه: اللون الأحمر الذي كانت ترتديه في السابق مضيفات الطيران، واللون الأحمر الغامق (الخمري) الذي كان يرتديه مضيفو الطيران الذكور.

ويشمل ذلك السماح للرجال بارتداء التنانير والسماح للنساء بارتداء البنطلونات، بالإضافة إلى زيادة خيارات الزي الموحد المتاحة للموظفين غير الثنائيين جنسيا.
 
وستقدم "فيرجن أتلانتيك" أيضا تدريبا إلزاميا شاملا لجميع موظفيها حول التنوع الجنسي، كما تعاونت مع نجوم مشهورين عالميا في محاولة "لتعكس تنوع قوتها العاملة" و"تقديم أسلوب سلس لموظفيها لزيها الرسمي الأحمر والخمري، مما يعني أن الزملاء المثليين والمتحولين جنسيا وغيرهم سيكونون قادرين على اختيار إما اللون الأحمر أو الخمري اعتمادا على أيهما يعكس هويه بشكل أفضل"؟

وستقوم الشركة أيضا بطرح ضمائر لغوية اختيارية تمكن الموظفين والعملاء من عرض الضمائر التي يرغبون في الإشارة إليها مثل "Mx" أو "U" أو "X" المحايدة جنسانيا عند حجز رحلاتهم."مونت كارلو الدولية"


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