"بمعجزة".. شقيقان ينجوان من الموت بعد تحطم طائرتهما شاهدوا الفيديو

بما يشبه المعجزة، نجا شقيقان مسنان من الموت بعدما اصطدمت طائرة صغيرة كانا يحلقان بها في أشجار بولاية واشنطن الأميركية، وسقطت في واد.

وكان الشقيقان (78 و79 عاما) خلف عجلة قيادة طائرة، عندما سقطت في وادي سكاجيت قرب بحيرة كافانو.

Sheriff’s Office Helicopter Rescues Occupants After Plane Crash Near Lake Cavanaugh



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— snocosheriff (@SnoCoSheriff) September 26, 2022

إلا أن الشقيقين تمكنا من الخروج من الطائرة بأعجوبة ومن دون إصابات، ثم مشيا لمسافة نحو 1.5 كيلومتر في غابة قبل أن يتمكنا من الاتصال بخدمة إسعاف، وفقا لمكتب مأمور مقاطعة سنوهوميش.

وتمكن فريق البحث والإنقاذ في المقاطعة من تحديد موقع الرجال صباح الإثنين، بعد أقل من 12 ساعة من إقلاعهما من مطار كونكريت في الطريق إلى سنوهوميش.

وتظهر لقطات درامية رجال الإنقاذ وهم ينقلون الرجلين جوا بدقة إلى بر الأمان، حيث أصيبا بالإنهاك بعد التجربة الصعبة.

وقال مسؤولون إن الطائرة لم تتكبد أضرارا كبيرة، حيث قال كايل ألين، أحد الشقيقين، إنها لم تكن مسرعة عندما اصطدمت بالأشجار.

(سكاي نيوز)