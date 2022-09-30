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إذاعة عريقة تودَع المستمعين!

Lebanon 24
30-09-2022 | 02:00
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 أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية الـ"بي بي سي" انها ستلغي مئات الوظائف عبر الخدمة العالمية مع إغلاق المحطات الإذاعية، وذلك ضمن  إطار خطّة لإعادة هيكلة المحطة.
 
 
وبذلك، تودّع إذاعة الـ "BBC"  متابعينها بعد اكثر من 80 عام من البث المتواصل.
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