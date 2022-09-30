ترقية وأموال.. هذا ما ينتظر أحد الأبراج في عام 2023

مع دخولنا في الأشهر الأخيرة من السنة، إليكم أبرز التوقعات والأحداث التي ينتظرها برج الجوزاء في العام 2023. فهل سيكون هذا العام حافلاً بالوعود والمفاجآت السارة؟ وهل سيكون الحظ حليفه سواء على الصعيد العاطفي أو المهني؟

تتغير جوانب الحياة باستمرار، وفي بعض الأحيان يمكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق، لكن هذا هو بالضبط ما تريده. لذلك، لا تفوت الفرص الجيدة التي تأتي في حياتك في العام 2023. ستستمتع بأقصى درجات الفرح عندما يتم التعرف على جهودك. نتيجة لذلك، ستكون أكثر حماساً لتطوير مواهبك.

في بعض الأشهر، ستواجه تحديات، لكن لا يجب أن تدعهم يتغلبون عليك. قف على أرض الواقع وافعل كل ما في وسعك للتغلب عليها. سيشعر بعض زملاء العمل بالغيرة من تقدمك، لكن لا يجب أن تمانع في ذلك. اهتم بعملك واستمر في فعل ما تفعله.

سيظهر كوكب المشتري في العام 2023 في الأشهر الأولى من العام حتى نيسان . خلال هذه الفترة، ستواجه بعض التحديات في حياتك المهنية، لكن لا تخف، واجهها فقط. في العمل، سوف ينبهر رئيسك بعملك الجاد وتفانيك. في هذا الوقت، في النصف الثاني من العام، يفكر رئيسك في ترقيتك.

قد تجد صعوبة في الوصول إلى معلومات جديدة، ولكن بمجرد فهمك لها وممارستها، لن يتمكن أحد من التغلب عليك. لذلك، مهما كان الأمر، يجب أن تكون واثقاً من قدرتك. يمكنك الحصول على نتائج جيدة في شهر تموز وتشرين الأول وتشرين الثاني وسيتحسن دخلك خلال هذا الوقت.

ستتلقى في تشرين الأول وتشرين الثاني 2023 أموالاً غير مكتسبة من العمل السابق. فرص مواجهة مشاكل مالية نادرة خلال هذه الأشهر. إلى جانب ذلك، ستتاح أيضاً فرصة زيادة دخلك خلال الفترة المذكورة أعلاه. من المرجح أن تزداد نفقاتك خلال أشهر تموز وآب وكانون الأول. خلال هذا الوقت، يمكنك أن تتوقع أن ترى أنك تنفق الأموال على الملذات المادية وشراء الأشياء باهظة الثمن.

ستحقق النتائج المرجوة، وسينجح الكثير من مواليد الجوزاء في شراء الأراضي وشراء المنازل وشراء السيارات. ومع ذلك، إذا حاولت القيام بأعمال تجارية، فلن يفيدك الاستثمار مقارنة بالسنوات السابقة. من الأفضل إجراء تحقيق شامل قبل أي استثمار واتخاذ الخطوات التالية فقط بعد وضع خطة محددة. إذا كنت تخطط للاستثمار فتأكد من استشارة شخص لديه خبرة في هذا المجال. مع ذلك، يجب عليك الابتعاد عن النزاعات المتعلقة بممتلكات الأجداد.

يجب عليك رعاية علاقاتك الشخصية وكذلك الحفاظ على السلام في مكان العمل. واجه دائماً كل تحدٍ بموقف إيجابي ومتفائل لأنك ستتمكن دائماً من التغلب عليه. بحلول نهاية العام، سيكون كل شيء أفضل من أي وقت مضى.

يبدو أنّ المريخ ليس جيداً بالنسبة للمتزوجين في بداية عام 2023، فمن السهل إثارة الجدل، والصراع ليس جيداً. لكن بعد ذلك تكون العلاقة أقوى. يعرف كلاكما أيضاً كيفية دعم جعل العائلة والاصدقاء سعداء.

(الجميلة)