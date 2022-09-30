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في ألمانيا.. قطيع أبقار يتبنى خنزيرا بريا!

Lebanon 24
30-09-2022 | 14:00
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اكتسب قطيع من الأبقار في ألمانيا أتباعا غير متوقعين بعدما تبنى خنزيرا صغيرا كان وحيدا!

وقال المزارع فريدريش شتابيل، إنه اكتشف الخنزير الصغير بين القطيع في منطقة بريفوردي وسط ألمانيا قبل حوالي 3 أسابيع، ومن المحتمل أنه فقد مجموعته عندما عبرت نهرا قريبا.
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وأشار شتابيل إلى أنه بينما يعرف الضرر الجسيم الذي يمكن أن تسببه الخنازير البرية، فإنه لا يستطيع أن يطرد الحيوان الصغير بعيدا.

وتم إخبار الصياد المحلي بعدم إطلاق النار على الخنزير الصغير الملقب "فريدا"، وفي الشتاء يخطط شتابيل لوضعه في الحظيرة مع الأبقار الأم.

وأوضح أن "ترك الخنزير وحده الآن سيكون غير عادل".
المصدر: روسيا اليوم
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