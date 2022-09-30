مشهد يحبس الأنفاس.. طفل يتدلى من الطابق السابع (فيديو)

رضيعة تتدلى من الطابق السابع لشرفة شقتها بمدينة فوشان الصينية فقرر أحد الجيران المخاطرة بحياته والتسلق بين الشرفات حتى وصل لها وأنقذها قبل سقوطها..
المقطع نال تداول واسع في الصين ولقبّوا الرجل بـ Spiderman أو الرجل العنكبوت وتم تكريمه من إدارة المدينة.pic.twitter.com/xzbYdfXebJ
— إياد الحمود (@Eyaaaad) September 29, 2022
رضيعة تتدلى من الطابق السابع لشرفة شقتها بمدينة فوشان الصينية فقرر أحد الجيران المخاطرة بحياته والتسلق بين الشرفات حتى وصل لها وأنقذها قبل سقوطها..
المقطع نال تداول واسع في الصين ولقبّوا الرجل بـ Spiderman أو الرجل العنكبوت وتم تكريمه من إدارة المدينة.pic.twitter.com/xzbYdfXebJ