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جريمة مروعة في الكويت...ضحيتها رجل مصري

Lebanon 24
30-09-2022 | 16:00
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عثرت الأجهزة الأمنية الكويتية على جثة مصري (مقتول) داخل شقته، في العقد السادس من عمره بمنطقة خيطان، إثر تعرضه لاعتداء وحشي من قبل مجهول.

البداية كانت بتقدم أحد قاطني العقار الذي عثر بداخله على جثمان المصري، ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بانبعاث رائحة غريبة من داخل شقة بابها مفتوح، إلا أنه خشي الدخول إلى تلك الشقة لتتحرك الأجهزة الأمنية الكويتية لاستيضاح الموقف.
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وبوصولها، تحركت قوات الأمن ورجال المباحث والأدلة الجنائية والطوارئ الطبية بالكويت إلى العقار المبلغ به، وبإجراء المعاينة الأولية عثروا على جثة شخص ملقاة على أريكة وعليها آثار دماء وضرب بالوجه والرأس، بدا أنه لم يمض عليها أكثر من 24 ساعة، حسب صحيفة الرأي الكويتية.

وبالفحص عثر على إثباتات شخصية للجثة تشير إلى أنه مصري الجنسية، في العقد السادس من عمره، وانه لقي مصرعه إثر تعرضه للضرب بواسطة أداة صلبة غليظة، ما عمل على تفتت الجمجمة وعظام الوجه، ليتم تسجيل القضية "جريمة قتل" أُحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق في ملابساتها.
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