26
o
بيروت
27
o
طرابلس
9
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
9
o
بشري
26
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
جريمة مروعة في الكويت...ضحيتها رجل مصري
Lebanon 24
30-09-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثرت الأجهزة الأمنية الكويتية على جثة مصري (مقتول) داخل شقته، في العقد السادس من عمره بمنطقة خيطان، إثر تعرضه لاعتداء وحشي من قبل مجهول.
البداية كانت بتقدم أحد قاطني العقار الذي عثر بداخله على جثمان المصري، ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بانبعاث رائحة غريبة من داخل شقة بابها مفتوح، إلا أنه خشي الدخول إلى تلك الشقة لتتحرك الأجهزة الأمنية الكويتية لاستيضاح الموقف.
Advertisement
وبوصولها، تحركت قوات الأمن ورجال المباحث والأدلة الجنائية والطوارئ الطبية بالكويت إلى العقار المبلغ به، وبإجراء المعاينة الأولية عثروا على جثة شخص ملقاة على أريكة وعليها آثار دماء وضرب بالوجه والرأس، بدا أنه لم يمض عليها أكثر من 24 ساعة، حسب صحيفة الرأي الكويتية.
وبالفحص عثر على إثباتات شخصية للجثة تشير إلى أنه مصري الجنسية، في العقد السادس من عمره، وانه لقي مصرعه إثر تعرضه للضرب بواسطة أداة صلبة غليظة، ما عمل على تفتت الجمجمة وعظام الوجه، ليتم تسجيل القضية "جريمة قتل" أُحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق في ملابساتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إبتداءً من الغد.. هكذا سيدفع المشتركون فاتورة "الموتور"!
Lebanon 24
إبتداءً من الغد.. هكذا سيدفع المشتركون فاتورة "الموتور"!
03:15 | 2022-09-30
30/09/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في جبيل ومخاوف من "أعمال تخريب"
Lebanon 24
توتر في جبيل ومخاوف من "أعمال تخريب"
02:15 | 2022-09-30
30/09/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ بشأن الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟
Lebanon 24
خبرٌ بشأن الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟
04:15 | 2022-09-30
30/09/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها يبدأ بـ 70 ألف دولار وبيعت كلها.. لبنانيون يتهافتون على السيارات الفخمة!
Lebanon 24
سعرها يبدأ بـ 70 ألف دولار وبيعت كلها.. لبنانيون يتهافتون على السيارات الفخمة!
23:26 | 2022-09-29
29/09/2022 11:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولّدات الجديدة صدرت.. الارتفاع كبير وهكذا أصبحت
Lebanon 24
تسعيرة المولّدات الجديدة صدرت.. الارتفاع كبير وهكذا أصبحت
06:06 | 2022-09-30
30/09/2022 06:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:16 | 2022-09-30
كاميرا ترصد تصرف حارسة أمن سعودية مع أحد الأشخاص أثناء عملها... (فيديو)
14:00 | 2022-09-30
في ألمانيا.. قطيع أبقار يتبنى خنزيرا بريا!
11:00 | 2022-09-30
أفعى تقتل 3 أشخاص... اليكم التفاصيل
10:15 | 2022-09-30
سر لن تتوقعه وراء الثقب في أغطية أقلام الحبر الجاف! (فيديو)
09:50 | 2022-09-30
تفاصيل مؤلمة وحزينة في قصة مذيعة شهيرة انتحرت قبل زفافها.. هذا ما فعله خطيبها
07:15 | 2022-09-30
مشهد يحبس الأنفاس.. طفل يتدلى من الطابق السابع (فيديو)
فيديو
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
01/10/2022 02:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
12:30 | 2022-09-29
01/10/2022 02:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
23:33 | 2022-09-28
01/10/2022 02:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact