كاميرا ترصد تصرف حارسة أمن سعودية مع أحد الأشخاص أثناء عملها... (فيديو)

رصدت كاميرا مراقبة كيف تعاملت حارسة أمن سعودية مع أحد الأشخاص أثناء قيامها بعملها، ما أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بين السعوديين.

وفي الفيديو المتناقل يظهر كيف تعاملت حارسة الأمن وتدعى فاطمة الزهراني في أحد المواقع في مدينة الطائف مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يشعر بالبرودة الشديدة.

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شكراً لحارسة الأمن على موقفها حين شعرت بالبرد لن أنساه أبداً .

.#الطائف #الطايف_الان #حارسه_آمن #السعودية pic.twitter.com/HBeek8a0Km — عـ ـبـ د ا لـ ـسـ ـلا م | ♿️🇸🇦 (@Abdulslam_t) September 27, 2022

وفي المقطع نرى الحارسة تقوم بتدفئة الشخص جيداً بوضع عباءة عليه، وتتعامل بلطف معه.

وبعد انتشار الفيديو، طالب نشطاء مواقع التواصل بتكريم حارسة الأمن لموقفها الإنساني.

وعن تفاصيل الواقعة، نقل موقع "العربية" عن فاطمة، قولها إنها تعمل كحارسة أمن في متجر للكماليات.

وأضافت أن القصة بدأت عندما دخل الشاب من البوابة مبتسماً ثم غاب لـ10 دقائق، لكنها لاحظت عندما عاد أن وجهه أصفر فسألته عن السبب، ليرد بأنه يشعر بالبرد.

وأوضحت أنها أخرجته من مكانه ووضعت عباءة على كتفيه، ثم قدمت له القهوة ووفرت له مكاناً دافئاً، مؤكدة أنها لم تكن على علم بتوثيق الكاميرات للموقف.