الحمل

سوف تترك ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية، لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم. لكن لا تكن مغرورًا اشترك في المشروعات المختلفة لأنها قد تقدم لك الإلهام فيما يخص خططك الخاصة، كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها.

الثور

إذا كنت عفويًا قد تقابلك الفرص الجديدة والممتازة تمامًا في العلاقات في حياتك الخاصة، ويمكنك إحراز التقدُم إذا قمت بالتحول من الأساليب القديمة المعروفة إلى أخرى جديدة، وسوف يساعدك ذلك على النجاح في مستقبلك المهني، قد تجد دعمًا غير متوقع من الزملاء المتفتحين فيما يخص أسلوب جديد.

الجوزاء

تأكد من الاحتفاظ بالتوازن بين الأخذ والعطاء حتى تتمكن من الاستفادة من الصداقات، اليوم أنت متفق مع ذاتك، وهذا يتضح للآخرين من خلال سلوكك، أما في مكان العمل، سوف يطلب منك الزملاء النصيحة، وكذلك الحال في حياتك الخاصة.

السرطان

يبدو أن حجم المشكلات في تزايد خصوصاً في الوقت الحالي، ولكن يجب ألا تطغى المشكلات عليك، فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى، لكن من الضروري أن تتصرف في الحال، وإلا فسوف تواجه تعقيدات أكثر، لا تخف من قبول المساعدة من الآخرين في حال عرضها.

الأسد

يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي، كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها، إذا استطعت تنفيذ ذلك، فسوف تجد أيضًا أن الحلول أصبحت أسهل.

العذراء

جميع المقابلات سواء مع زملاء العمل أو العائلة أو الأقارب، سوف تكون مجدية للغاية، سوف يكون لديك سببًا جيدًا لكي تفرح، وتكون مستريحًا وهادئاً مع العالم من حولك وفي مزاج مناسب للاحتفال بهذا الإحساس.

الميزان

أنت تحمل حملاً ثقيلاً من المشكلات في مكان العمل؛ ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة. يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت. لكن لا تضيع الكثير من الوقت في التفكير.

العقرب

لا تندهش اذا شعرت اليوم بأنك متوعك الصحة وغير مرتاح، سيء المزاج ومشوش. احذر، ولا تسمح بانعكاس عدم رضاك أمام الآخرين خاصة في العاملين بالمصالح العامة أو أمام رؤسائك، لأن هذه الفترة ليست بالوقت المناسب للدخول في مجادلات ونزاعات.

القوس

سوف يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأس وأعثر على بدائل، هناك تساءل أيضًا إلى أي درجة ستأثر تلك المشاكل سلبيًا عليك شخصيًا، ومن الأفضل الانتظار والسماح بأن تجد المشاكل والعقبات طريقها إلى الحل بمفردها.

الجدي

هناك العديد من الأشياء التي لا تسير كما يجب، سوف تواجه مشاكل وعراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات، إذا جرت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع، كل تجربة تمر بها تجعل من مسار حياتك ممتع ومفيد، فاستغلها جيداً.

الدلو

إن الوقت مناسب لجميع العلاقات الشخصية، سواء أكانت جديدة أو قديمة لذلك سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك ملهمة وغنية لأفكارك الخاصة، لكن يجب ألا تفكر فقط في المزايا التي يجلبها لك هؤلاء المعارف، وحاول التفاعل أيضًا على المستوى العاطفي، وإلا فسوف تكون مدة الاستفادة والتناغم قصيرة.

الحوت

سوف تتزايد العقبات والمشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية، وتأنَى في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها، في هذا الشأن، إن إساءة تقدير الأشياء قد يؤدي بكل سهولة إلى مشاكل صحية.