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فيديو ينتشر: سائق حافلة يُصاب بسكتة قلبية أثناء القيادة ويصدم 7 أشخاص.. شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
01-10-2022 | 05:00
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في مدينة "سيفاس" بتركيا، تعرّض سائق حافلة لأزمة قلبية أثناء القيادة، ما أفقده السيطرة على نفسه وعلى الحافلة وتسبب في حادث كارثي.

 

وسجلت كاميرات مراقبة الحافلة الحادثة لحظة بلحظة، حيث بدا السائق أنه تعرّض لأزمة صحية أفقدته السيطرة على نفسه وهو خلف المقود، وانطلق بالحافلة بسرعة عالية واصطدم بـ 5 سيارات ومتجر ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

 
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(وكالات)

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