بعد الفيضانات.. رعب في السودان بسبب الثعابين والعقارب

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بعد موسم الأمطار الذي شهده السودان هذا العام، يشكو سودانيون، يعيشون على ضفاف النيل، زيادة في أعداد الثعابين والعقارب، التي تهدد حياتهم. وتعاني مراكز أبحاث السموم في جامعة الخرطوم قلةً في الإمكانيات لمواجهة هذه الزواحف.وقد دمرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المنازل والمنشآت في أجزاء كثيرة من السودان في آب الماضي، وتفاقمت المخاطر المرتبطة بذلك، إذ لوحظ ظهور ثعابين أكبر حجما مثل الكوبرا، وفقا لباحثين في مركز أبحاث الكائنات السامة التابع لكلية العلوم في جامعة الخرطوم.وأوضحت منال، صيام باحثة في مركز أبحاث الكائنات السامة التابع لكلية العلوم في جامعة الخرطوم، أن "زيادة كثافة العقارب مردها لثلاثة أسباب، وهي التغيرات المناخية مثل الفيضانات وسيول الخريف وارتفاع درجة الحرارة العالية في الصيف، أما الأساب الأخرى فتعود لأعمال التعدين في بعض المناطق مثل ولايات نهر النيل والشمالية لأن العقارب دائما تتواجد في المناطق الجبلية الرملية. كما أن زيادة كثافة الجمع العشوائي للعقارب يساهم في تكاثفها لأن العقرب يتخذ سلوكا بزيادة الإنتاجية عندما يحس بالخطر فإما ينقرض تماما أو يزيد في إنتاجيته".وبحسب منال صيام، فإن الأمصال المتوفرة مستوردة من الهند، وبالتالي فهي لا تتطابق مع سم الثعابين والعقارب المحلية في السودان، حيث قالت: "الأمصال التي نستوردها تأتي عبر وزارة الصحة والإمدادات الطبية، مصنعة في شركات هندية لعقارب موطنها الأصلي هو الهند وليس السودان، وبالتالي فالبيئة تختلف مما يعني أن السمية تختلف، لذلك فالأمصال ليست بالكفاءة المناسبة لعلاج الحالات، حيث أن أغلبية الحالات حاليا التي تصاب بلدغات العقارب تفارق الحياة".