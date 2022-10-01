لم تنتحر ولكنها آذت نفسها.. هذا ما حدث مع الطبيبة الغاضبة

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نفى مستشفى تخصصي في المغرب، الجمعة، صحة الأنباء المتداولة عن محاولة انتحار طبيبة داخل أحد الأقسام.وقال موقع "هسبريس" إن "مستشفى ابن سينا، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، نفى الأخبار الزائفة التي تم تداولها بشأن محاولة انتحار طبيبة داخل قسم الولادة".وشدد المركز على أن "المعلومات التي تناقلها بعض وسائل الإعلام والتي بموجبها حاولت طبيبة الانتحار احتجاجا على قيود العمل ونقص الوسائل، عارية من الصحة وهي نتاج الأكاذيب".وأوضحت إدارة المركز أن "الأمر يتعلق بإصابة طفيفة تعرضت لها الطبيبة في يدها، أثناء قيامها بعملها".