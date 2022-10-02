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جريمة مروّعة في دولة عربيّة... أم ألقت طفليها من الشرفة لهذا السبب!

Lebanon 24
02-10-2022 | 08:00
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أقدمت سيدة مصرية على إلقاء طفليها من شرفة المنزل بعد زواج والدهما من سيدة أخرى، مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر بإصابة بالغة.

وقامت المباحث بالقبض على المتهمة وتدعى نيفين عبدالله، وهي في العقد الثاني من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي أمرت بنقل جثمان الطفل المتوفى إلى المشرحة.
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(العربية)

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