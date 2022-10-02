Advertisement

الحملقد يحمل لك هذا اليوم خلاف ما أو سوء فهم ضمن محيطك تحديداً.. تحدث تطورات بمجال قضايا مؤجلة وأمور عقار أو مسكن كما تظهر ذكاء عالي وتحسن التصرّف.. بناحية ثانية قد تحدث ثرثرة و تطالك ألسنة المغتابين او حاذر ان تقحم نفسك بجلسة نميمة.الثورأنت الأفضل حظاً في هذا اليوم خاصّة نواحي العمل والمال والعلاقات وبما يخصّ المستقبل القريب و هي فترة جيدة فيها انفتاح بعلاقاتك الاجتماعيّة ..بإمكانك التجديد وكسر الروتين واجتياز الصعوبات تتواصل أكثر وتلبي دعوات و تتوفّق بسفر وتتعرّف بأشخاص جدد.الجوزاءتبدأ يومك بنوع من التعب النفسيّ والضجر ..كما تشعر ببعض الكسل والتراخي قد تفضل التأجيل والتسويف على العمل..تفكيرك ماديّ أكثر تحاول أن تعرف بعض الحقائق بطريقة خفيّة فتراقب الأمور عن بعد ..بناحية ثانية تحصل على مكسب ماديّ بدون تعب .السرطانتبدأ أمورك بالاستقرار أكثر وخاصّة بوضعك الصحيّ والماديّ وتصبح الظروف ملائمة للأمور العاطفية وللشراكة والتغلب على المنافسين.. الكواكب تعطيك أيام مهمّة جداً حيث تحمل لك مكاسب ماديّة وعلاقات داعمة.. استغلّ الفترة وقوّي ثقتك بنفسك.الأسدخلال اليوم قد تشعر ببعض التعب الصحّي كأن تصيبك حالة إرهاق إذ تكون لديك أعمالاً متراكمة ومؤجلة ..لكن وضع الزوايا يحمل شيء إيجابيّ إن كان بأمور مادية ومستقبلية وبإثبات ذاتك والثقة بقدراتك ..لكن لايخلو الأمر من الأعداء والحاسدين.. انتبه للصحّة وخذ استراحة.العذراءأمورك أفضل بهذا اليوم إذ تصبح الظروف جيدة بعد الكآبة والتشاؤم التي كانت بالأمس القريب تجد نفسك أكثر تفاؤلاً.. الفلك يعمل لصالحك وخاصّة بالأمور العاطفية والحب والحظ ..تميل للترفيه والتمتّع بالحياة بهموم أقلّ.. يوم مناسب لعلاقاتك الاجتماعية وللتسوّق وتغيير الأجواء.الميزانتنشغل هذا اليوم بأمور عائليّة تخصّ محيطك الأسري أو أحد الوالدين.. حاول أن تكون مرناً بالتعامل مع من حولك ومتقبّل للرأي الآخر وتتحكّم بأعصابك ..فقد تبدو متشائماً مترددّاً.. إنّما فرصك جيّدة بخصوص المال وبوضع الأملاك ..تميل أكثر لأن تقتصد لابأس بذلك إنما بدون مبالغة.العقربيبشّرك هذا اليوم بأخبار سارّة رائعة و بإمكانك خلاله أن تباشر ما أجلّت.. تبدو نشيطاً تقوم بتنقلات قريبة وتهتمّ بمسائل تخصّ محيطك المقرّب مثل إخوة جيران واصدقاء عمل.. تزداد حركتك ويكثر كلامك وتسرّك الإتصالات والمعلومات التي تحصل عليها.القوسلديك مكاسب في هذا اليوم منها سيولة ومال ولكن بالمقابل تنفق أكثر من اللازم.. أيضاً تخصصّ وقت لراحتك و لرفاهيتك وهذا أمر جيد.. بناحية ثانية انتبه من التهور ببعض القرارات وكن متقبلاً لكلّ الآراء.. قد تبدو صعب الإقناع ولاتظهر مرونة فتكون مستفزّ لغيرك.الجديالقمر بانتقاله عندك يعطيك ارتياح كبير وزوال الهموم ..يكون لديك ثقة أكبر وتنحسر معاكسات الأيام الماضية.. ستميل لأن تهتمّ بمظهرك وتفكر بتغيير ..تخرج من حالة التشاؤم والكآبة نحو الإنفتاح ..تزداد كلّ من فراستك وحدسك ..كما تهتمّ أكثر بعملك وتحاول أن تنظّم كل شيء ..فرص جيّدة تتلقاها بكلّ نواحي الحياة.الدلوالحظ بالأساس داعم لك ماديّاً بسبب درجات سعادة المشتري حاكم بيتك الذي يعطيك زيادات ماليه لكن مع ذلك يبدو لديك يوم متعب يحمل معه بعض المعاكسات.. انتبه ممّن يتصيّد أخطاءك ولا تبح بأسرار لأحد الا لمن تثق به ..قد يساورك بعض الندم وتميل أن تلوم نفسك لكن الفرص قائمة .الحوتأمامك يوم مهمّ غالباً هناك مستجدات ترتبط بمستقبلك وعليك الإطمئنان فالتطورات إيجابية ..علاقة أو شخص أو جهة نافذة تدعمك وقد تحدث تغييرات مفاجئة.. وباليومين المقبلين تربح و تكسب وتحقق فوائد جيّدة.. كذلك تهتمّ بالصداقة والأصدقاء وتلبي دعوات إجتماعيّة.