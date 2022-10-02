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منوعات
بالصدفة... عثر على كمية كبيرة من "الكوكايين" على شاطىء البحر
Lebanon 24
02-10-2022
|
23:12
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عثر رجل بالصدفة على كمية كبيرة من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 90 مليون جنيه إسترليني، أثناء نزهة على شاطئ البحر غربي ويلز، السبت.
وكان الرجل يتجول على شاطئ قرب بلدة أبيريستويث، عندما تعثر في سلسلة من عشرات الأكياس السوداء المربوطة بجوالين، وقد جرفتها المياه إلى البر.
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وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كان كل كيس يحتوي على نحو كيلوغرام من الكوكايين النقي.
وقال الرجل الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "كنت في رحلة مشي في الصباح الباكر عندما رأيت شيئا ما على الشاطئ. كان لدي فضول وتوجهت إليه وعرفت ما هو على الفور تقريبا".
وأضاف أن سيدة اتصلت بالشرطة التي جاءت بعد حوالي نصف ساعة، و"قطعوا كيسا بدا وكأنه كوكايين نقي. سحبو الأكياس كلها من الشاطئ وأخذوها".
ووفقا لآخر تقييم صادر عن وكالة الجريمة الوطنية، يقدر حجم تجارة الكوكايين في المملكة المتحدة يوميا بأكثر من 25.7 مليون جنيه إسترليني. "سكاي نيوز عربية"
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