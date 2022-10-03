مع اقتراب نهاية العام.. هذا ما ينتظر 4 أبراج في الـ 2023

مع دخولنا في الأشهر الأخيرة من السنة الحالية 2022، إليكم توقعات عامة لـ 4 أبراج في العام المقبل 2023.

الجوزاء

تتغير جوانب الحياة باستمرار، وفي بعض الأحيان يمكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق، لكن هذا هو بالضبط ما تريده. لذلك، لا تفوت الفرص الجيدة التي تأتي في حياتك في العام 2023. ستستمتع بأقصى درجات الفرح عندما يتم التعرف على جهودك. نتيجة لذلك، ستكون أكثر حماساً لتطوير مواهبك.

في بعض الأشهر، ستواجه تحديات، لكن لا يجب أن تدعهم يتغلبون عليك. قف على أرض الواقع وافعل كل ما في وسعك للتغلب عليها. سيشعر بعض زملاء العمل بالغيرة من تقدمك، لكن لا يجب أن تمانع في ذلك. اهتم بعملك واستمر في فعل ما تفعله.

سيظهر كوكب المشتري في العام 2023 في الأشهر الأولى من العام حتى أبريل. خلال هذه الفترة، ستواجه بعض التحديات في حياتك المهنية، لكن لا تخف، واجهها فقط. في العمل، سوف ينبهر رئيسك بعملك الجاد وتفانيك. في هذا الوقت، في النصف الثاني من العام، يفكر رئيسك في ترقيتك.

قد تجد صعوبة في الوصول إلى معلومات جديدة، ولكن بمجرد فهمك لها وممارستها، لن يتمكن أحد من التغلب عليك. لذلك، مهما كان الأمر، يجب أن تكون واثقاً من قدرتك. يمكنك الحصول على نتائج جيدة في شهر يوليو وأكتوبر ونوفمبر وسيتحسن دخلك خلال هذا الوقت.

ستتلقى في تشرين الأول والثاني 2023 الأموال غير المكتسبة من العمل السابق. فرص مواجهة مشاكل مالية نادرة خلال هذه الأشهر. إلى جانب ذلك، ستتاح أيضاً فرصة زيادة دخلك خلال الفترة المذكورة أعلاه. من المرجح أن تزداد نفقاتك خلال أشهر يونيو وأغسطس وديسمبر. خلال هذا الوقت، يمكنك أن تتوقع أن ترى أنك تنفق الأموال على الملذات المادية وشراء الأشياء باهظة الثمن.

ستحقق النتائج المرجوة، وسينجح الكثير من مواليد الجوزاء في شراء الأراضي وشراء المنازل وشراء السيارات. ومع ذلك، إذا حاولت القيام بأعمال تجارية، فلن يفيدك الاستثمار مقارنة بالسنوات السابقة. من الأفضل إجراء تحقيق شامل قبل أي استثمار واتخاذ الخطوات التالية فقط بعد وضع خطة محددة. إذا كنت تخطط للاستثمار فتأكد من استشارة شخص لديه خبرة في هذا المجال. مع ذلك، يجب عليك الابتعاد عن النزاعات المتعلقة بممتلكات الأجداد.

يجب عليك رعاية علاقاتك الشخصية وكذلك الحفاظ على السلام في مكان العمل. واجه دائماً كل تحدٍ بموقف إيجابي ومتفائل لأنك ستتمكن دائماً من التغلب عليه. بحلول نهاية العام، سيكون كل شيء أفضل من أي وقت مضى.

يبدو أنّ المريخ ليس جيداً بالنسبة للمتزوجين في بداية عام 2023، فمن السهل إثارة الجدل، والصراع ليس جيداً. لكن بعد ذلك تكون العلاقة أقوى. يعرف كلاكما أيضاً كيفية دعم جعل العائلة والاصدقاء سعداء.

السرطان

يشير العام 2023 إلى أنّ الوضع المالي إيجابي للغاية، ولكن من حيث العمل، عليك التفكير في الخطة ومتابعتها. أمامك عام طويل مليء بالفرص التي سيتعين عليك تحقيق أقصى استفادة منها. ستكون هناك فترات تبدأ فيها الأمور في التباطؤ، لكن هذا سرعان ما يمر ويتحسن.

ينصحك الفلك بأخذ حياتك على محمل الجد. إذا كنت ترغب في تجربة النمو والتقدم، عِش نفسك الحقيقية وتابع شغفك بإصرار حتى النهاية. من السهل أن تتأثر بالأشخاص من حولك، لذا من الأفضل أن تكون قريباً من أصدقاء جيدين، وسوف يشجعونك دائماً على أن تكون شخصاً أفضل.

احتضن التغييرات التي ستطرأ على حياتك. لديك العديد من الفرص للنمو الوظيفي، لكن لا تدع المرض يقف في طريقك. لذلك، يجب أن تعتني بصحتك جيداً منذ بداية العام.

عندما يؤثر كوكب المشتري على مسيرتك في بداية العام 2023، فهذا يعني أنه يخلق مواقف معاكسة في مكان العمل. الفترة من بداية العام 2023 إلى أبريل هي الوقت المناسب لتوخي الحذر في العمل. يمكن أن يتسبب زملاء العمل في مشاكل لعملك من خلال التحدث عنك بشكل سيء. من المحتمل أيضاً أن تفقد وظيفتك خلال هذا الوقت.

في شهري تموز وآب، ستتاح لك العديد من الفرص للتقدم في عملك. بغض النظر عن الوظيفة التي تقوم بها، سيكون هناك تقدم. سيكون النصف الثاني من العام هو أكثر الأوقات ملاءمة لحياتك المهنية. في هذا الوقت سوف تستمتع أيضاً بالجو الإيجابي في مكان العمل. إذا كنت صاحب عمل، فإنّ عام 2023 هو الوقت المناسب للتداول. ومع ذلك، يجب أن تلاحظ أنّ شهري أغسطس وسبتمبر ليسا جيدين حقاً لعملك.

في عام 2023، تحتاج إلى التركيز على تحسين وضعك المالي. هناك الكثير من فرص شراء العقارات حيث يوجد العديد من الأشخاص الذين يساعدونك في جني الأموال في الوقت الحالي.

يمكن ملاحظة أنّ معظم أموالك ستنفق على صحتك وصحة أحبائك. لن يفيدك مصدر الدخل والثروة هذا العام فحسب، بل سيفيد أيضاً من حولك. يتحسن وضعك المالي في الأشهر الستة الأخيرة من العام ويزداد الدخل بسبب حركة كوكب المشتري، والتي بفضله تنجح في تجميع الثروة.

سيكون عام 2023 عام النتائج الطبيعية في الحياة الزوجية. من المرجح أن تتقلب العلاقات في وقت مبكر من العام. نظراً لوجود زحل في المنزل السابع في برجك، فقد تكون هناك اختلافات في الحياة الزوجية. سيكون هناك مرارة وخلاف في العلاقة، مما قد يؤدي إلى التوتر. يمكن لكوكب المشتري أن يجلب السلام إلى الحياة الزوجية، ومن المحتمل أن تختفي جميع أنواع سوء التفاهم بينك وبين شريكك.

العذراء

يُعتبر العام 2023، عاماً سعيداً ومريحاً للغاية. ستكون راضياً عن التقدم الذي ستحرزه. تسير الأمور نحو الأفضل لأنك على استعداد لمنح نفسك الفرصة للنمو. ثق دائماً بنفسك، وسوف تخطو خطوات كبيرة. لا تتسرع في الاستسلام عند مواجهة الصعوبات، آمن بقدراتك.

يجب أن تكون حذراً في قراراتك هذا العام. تأكد من اتخاذ قرارات مستنيرة من شأنها أن تغير حياتك للأفضل. يركز العام 2023 بشدة على تحسين أموالك والعلاقات المحيطة. تعلم دروساً مهمة من الماضي وتابع رحلتك، واتخذ الخطوات التالية لأنه لن يحدث شيء عظيم في الحياة إذا بقيت في الماضي إلى الأبد.

ستحصل على العديد من النتائج الجيدة من حيث الأعمال. سيكون لديك فرصة جديدة لتطوير عملك وكذلك التعاون في مشاريع جديدة. بفضل قدرة الاتصال المتميزة التي تمتلكها، فقد تُساهم بشكل كبير في تطوير وتوسيع فرص أعمالك. في المقابل، سيزيد دخلك في العام 2023 بوسائل مختلفة.

في منتصف العام وما بعده، ستجد نفسك محاطاً بالعديد من المشكلات بسبب التأثير الخاص لزحل الذي يتطلب منك التركيز على التعامل معه. عام 2023 هو فرصة لإثبات قدراتك، سيكون نجاحك مذهلاً. دع زملائك في العمل يعرفون أنك تقدرهم. من الضروري إنشاء روابط جيدة وقوية في كل عمل تجاري. لا تخف من مناقشة خطط حياتك المهنية مع الآخرين.

في شهر آذار، من المرجح أن تستعيد أموالك المتعثرة لأنك أقرضتها لشخص ما. سيتمكن الباحثون عن عمل من زيادة دخلهم من عدة مصادر جديدة هذا العام من خلال عملهم الجاد وتفانيهم. لا تعتقد أنّ أموالك يمكن أن تكون جيدة دون جهد. عليك أن تتصرف، إذا كنت تريد كسب المال. يمكنك الانفتاح على أنواع جديدة من الاستثمارات، وتذكر أنّ كسب المال لا يبرر كل إجراء تقوم به.

يُعتبر مصيرك العاطفي في عام 2023 أكثر ازدهاراً من العام 2022. يجب أن تكون أكثر حذراً في بداية العام. تشهد الحياة الزوجية فترات من الصعود والهبوط، خاصةً في بداية العام حيث يكون هناك العديد من التوترات والصراعات.

يُظهر شهر كانون الثاني إمكانية وجود القليل من العداء في حياتك العاطفية. قد يكون هناك نزاع كبير مع أحد أفراد أسرتك حول شيء ما. يساعد التحدث بهدوء على إنهاء النزاع. من أيلول إلى كانون الأول، سوف تتحسن حياتك الزوجية بمساعدة شريكك. سيكون لديكما العديد من الفرص لفهم مشاعر بعضكما البعض.

الميزان

سيكون العام 2023 عاماً جيداً، مع وجود العديد من الفرص لمساعدتك على التقدم وإظهار الاحتراف في العمل. سوف يجلب لك موقع الكواكب التي تظهر في بداية العام 2023 بعض التغييرات المذهلة والعديد من المزايا. ستتعلم أشياء جديدة عن الحياة وتستكشف العديد من المجالات التي لم تكن تعرفها من قبل.

الأشهر الأولى من العام 2023، مواتية للجانب المالي. قد تكافح من أجل تجميع الثروة على مدار العام. يمكنك أن تكون مستقلاً دون أن يتلاعب بك أحد. إذا كنت ترغب في توسيع شبكتك، فمن المهم أن تنشئ علاقات دائمة وذات مغزى. استمع إلى حدسك أكثر هذا العام. سيكون للناس من حولك العديد من الآراء المختلفة، لكن عليك فقط التشاور. يجب عليك فقط الاستماع إلى صوتك الداخلي. بهذه الطريقة لن تخطئ أبداً. فمن المهم أن تكون أكثر تفكيراً في خياراتك.

إذا كنت ستفعل شيئاً جديداً هذا العام، فقد تكون هناك عقبات في طريقك. يجب أن تؤمن بقدراتك. هناك أوقات ستحصل فيها على أقصى فائدة خلال هذه الفترة. ستكون قادراً على أن تكون مستقلاً في حياتك دون الحاجة إلى الاعتماد على أي شخص. لا تدع أي شخص يتحكم في أهم مشاريعك. تذكر أن المهام غير السارة تؤدي غالباً إلى نجاحات مثيرة.

ستحصل هذا العام على نتائج إيجابية في الأمور المالية. ستتمكن من تلقي الأموال من خلال وسائل مختلفة. لن يكون لديك ما يدعو للقلق لأن التدفق المالي مستقر. لضمان استمرار تحسن الأمور، تحتاج إلى إيجاد طرق جديدة لزيادة الدخل. يمكنك بدء عمل تجاري إذا كنت ترغب في ذلك، ولكن قبل القيام بأي شيء، ابحث عن إرشادات من أحد الخبراء.

من المرجح أن يحصل الأشخاص الميزان على نتائج إيجابية في حياتهم العاطفية في عام 2023. سيكون للأزواج بعض النتائج الإيجابية حيث تنمو العلاقة بينهما أكثر فأكثر. ستكون قادراً على الارتقاء بعلاقتك إلى المستوى التالي. بالنسبة للمرتبطين رومانسياً، قد تقرر الزواج من حبيبك. يجب أن يكون كل منكما قادراً على التعبير عن مشاعره بوضوح. إذا كنت خالي القلب، فيعتبر تموز وتشرين الأول مليئين بالحظ. ستجد الحب في أكثر الأماكن غير المتوقعة. تأكد من أنك مستعد لاحتضان حبك الجديد بنظرة إيجابية متفائلة.

(الجميلة)