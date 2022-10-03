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منوعات
السعودية تجهز طائرة إسعاف للاستجابة السريعة خلال مونديال قطر
Lebanon 24
03-10-2022
|
11:00
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أعلن الهلال الأحمر السعودي، عن تجهيز طائرة إسعاف مروحية (هليكوبتر) لدعم خدمات الطوارئ في قطر خلال استضافة المونديال في تشرين الثاني المقبل.
وقال في منشور على تويتر إن تجهيز الطائرة سيتم "بشكل استثنائي ولمدة 80 يوما، دعما لاستضافة دولة قطر منافسات مونديال كأس العالم".
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وأضاف أن "طائرة الهلال الأحمر السعودي تتمركز استباقيا في مطار الأحساء الدولي، استعدادا للاستجابة النوعية للحوادث المرورية".
وتستعد الدول المجاورة لقطر وخاصة السعودية، لهذه البطولة العالمية، لضمان توفير الأمن والخدمات الطبية والصحية للحالات الطارئة أو الحوادث التي يمكن أن تحصل خلال البطولة بسبب العدد الضخم للجماهير.
ويبلغ عدد سكان قطر 2.8 مليون نسمة معظمهم أجانب، ويتوقع أن يشهد البلد تدفقا غير مسبوق، لحوالي 1.2 مليون زائر للبطولة.
المصدر: الحرة
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