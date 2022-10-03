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ما هو السبب الحقيقي لوجود "فتحة" في غطاء قلم الحبر

Lebanon 24
03-10-2022 | 16:00
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استحوذ مقطع فيديو يشرح سبب وجود ثقب صغير في أعلى الغطاء أقلام الحبر الجاف على انتباه الآلاف عبر الإنترنت.

شارك حساب لشخص اسمه "زاك دي"، الذي لديه أكثر من مليوني مشترك في موقع يوتيوب، مقطع فيديو مثيرا للاهتمام بخصوص أغطية القلم.
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في المقطع القصير، قال إن معظم الناس يعتقدون أن الأمر يتعلق بالحبر، لكن السبب الحقيقي هو "أهم بكثير من ذلك"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال زاك: "في الواقع، يتعين على شركات القلم إضافة هذه الفتحات الصغيرة أعلى الغطاء".

وأضاف: "هذه الفتحة تسمح بتدفق الهواء إذا انحشر الغطاء في حلق شخص ما". 
 
واستمر الفيديو في إظهار صورة بالأشعة السينية للهيكل العظمي وكيف يمكن لتصميم الغطاء أن يسمح للهواء بالمرور عبر الحلق إذا ابتلعه شخص ما.

وأكدت شركة "بيك" الأشهر بصناعة أقلام الحبر الجاف، سبب تصميم الغطاء، في قسم الأسئلة الشائعة على موقع الشركة.

ويوضح موقع الشركة أن "السبب في وجود ثقب في بعض الأقلام هو منع الغطاء من انسداد مجرى الهواء تماما إذا تم استنشاقه عن طريق الخطأ".

وأضاف الموقع: "هذا مطلوب بموجب معايير السلامة الدولية، باستثناء الحالات التي يعتبر فيها الغطاء كبيرا جدا بحيث لا يمثل خطر الاختناق".
 
(سكاي نيوز عربية) 
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