ما هو السبب الحقيقي لوجود "فتحة" في غطاء قلم الحبر

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استحوذ مقطع فيديو يشرح سبب وجود ثقب صغير في أعلى الغطاء أقلام الحبر الجاف على انتباه الآلاف عبر الإنترنت.شارك حساب لشخص اسمه "زاك دي"، الذي لديه أكثر من مليوني مشترك في موقع يوتيوب، مقطع فيديو مثيرا للاهتمام بخصوص أغطية القلم.في المقطع القصير، قال إن معظم الناس يعتقدون أن الأمر يتعلق بالحبر، لكن السبب الحقيقي هو "أهم بكثير من ذلك"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وقال زاك: "في الواقع، يتعين على شركات القلم إضافة هذه الفتحات الصغيرة أعلى الغطاء".وأضاف: "هذه الفتحة تسمح بتدفق الهواء إذا انحشر الغطاء في حلق شخص ما".