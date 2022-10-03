الحمل

بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يقصدونك من أجل المساعدة والدعم، حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سيردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة، أما من الناحية العاطفية فاهتم بشريك حياتك ولا تهمله.

الثور

إذا كنت قد عملت لمدة طويلة للوصول إلى نتائج في مشروع ما، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لتحقيق تقدم، إلا إنه يجب أن تقوم بتخصيص مواردك بكفاءة، وتأكد من ألا تصبح مهملاً، أو أن تجرفك مشاعر النجاح، اقبل المساعدة أو النصيحة ممن حولك، لا تشك في قدراتك حيث أنها قد تكون أهم مما تتخيل.

الجوزاء

سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك أو عائلتك مثل عمل رحلة، أنت في حالة مزاجية جيدة ويمكنك تحَمُل أي شيء.

السرطان

اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل، إن أسلوبك النشط معدي لمن هم حولك ويلحظه الآخرون، لا يوجد سبب يمنع الاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك، لكن لا تدع هذا يتحول إلى الوضع الطبيعي.

الأسد

يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات والعقبات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور، افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر عند لوم الآخرين فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاءً أيضًا، أما عاطفياً فحاول أن تهتم بشريكك أكثر.

العذراء

هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية، لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك، قد تكتشف فرصة أو فرصتين لتحسين الأمور.

الميزان

لديك التأثير الايجابي الكبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة، سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق، أما عاطفياً فحاول أن تكون أكثر هدوءاً وابتعد عن العصبية.

العقرب

أنت تتمتع بلياقة بدنية جيدة وإمكانيات ذهنية حادة، ويبدو أن كل شيء تشرع في القيام به سيكون لصالحك ولا شيء يقف أمامك، قـُم باستغلال وتوظيف هذه الطاقة في البدء بالعمل في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به؛ فهذا هو الوقت الأمثل لك.

القوس

من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول الا تفقد مزاجك وأعصابك. اذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الاخبار غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة. اعتني بصحتك ولا تهملها أبداً.

الجدي

ستواجهك اليوم صعوبة في أداء الروتين اليومي، ويرجع ذلك بالتأكيد إلى الكوكبة غير المحببة حيث لن تنجح في أي شيء تفعله، لكن لا تجعل إحباطك يؤثر على زملائك في العمل، ولا تنغلق على نفسك أيضًا لأن ذلك لن يساعد في شيء، ابحث عن عائلتك لتشعر بالأمان وبقربها واقبل المساعدة من هذا الاتجاه، فمن خلال هذا الدعم، سوف تتمكن من اجتياز هذه الأوقات الصعبة.

الدلو

لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير، قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك، إن توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل، لا تيأس، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة. بدلاً من تنفيذ كل شيء بالقوة، واجه الأشياء بشيء من التواضع.

الحوت

تبدو الأمور في صالحك اليوم، استغل الموقف للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة، إن ثقتك مصدر لإلهام الآخرين، خاصة الذين يعملون معك، هذا يجعلك تشعر بتقدير الآخرين لك، ويساعدك على فهم أن كل الذي تحتاجه موجود بحيث تستطيع ترك أثرًا إيجابيًا والنجاح.