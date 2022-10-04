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منوعات

اشتراها بـ8 ملايين يورو... هكذا تم خداعه

Lebanon 24
04-10-2022 | 02:00
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بيعت مزهرية "عادية" قيمتها لا تزيد على ألفي يورو في مزاد، مقابل نحو 8 ملايين يورو، بعد منافسة شرسة بين مشترين مقتنعين أنها قطعة أثرية صينية نادرة تعود إلى القرن الثامن عشر.

وحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، عرضت المزهرية للبيع بالمزاد في فرنسا، وتنافس على شرائها نحو 30 شخصا صينيا، حتى اشتراها أحدهم بسعر يقترب من 4 آلاف ضعف قيمتها.
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ومع إضافة رسوم البائع، كان سعر الشراء النهائي نحو 9.1 مليون يورو.

وعرضت امرأة المزهرية المصنوعة من الخزف في المزاد بعد أن ورثتها عن والدتها التي ورثتها بدورها عن والدتها أيضا، حيث نقلت إلى باريس وتمت الصفقة هناك.

وقال جان بيير أوسينات، وهو أحد العاملين في دار المزادات، إن البيع "قصة مجنونة"، حيث إن المزهرية تعود للقرن العشرين لا الثامن عشر كما اعتقد المشاركون في المزاد.

ووصفت دار المزادات المزهرية، المصنوعة من خزف أزرق وأبيض ومزينة بالمينا مع زخارف على شكل تنانين وسحب، بأنها "عادية للغاية".

وقالت: "منذ لحظة نشر صورها رأينا أن هناك اهتماما هائلا من الصينيين الذين يأتون لرؤية المزهرية"، لكن "لا يزال خبيرنا يعتقد أنها ليست قديمة. الصينيون متحمسون لتاريخهم ويفخرون بامتلاكه". "سكاي نيوز عربية" 
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