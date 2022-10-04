27
o
بيروت
29
o
طرابلس
10
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
جثة شاب تنتظر الدفن منذ 10 شهور... ما القصة؟
Lebanon 24
04-10-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم مرور نحو 10 شهور على وفاته، فإن عائلة شاب مغربي قضى في اليونان خلال محاولته الوصول إلى ألمانيا لا تزال عاجزة عن إعادة جثمانه إلى البلاد، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.
وأوضحت العائلة أن ابنها، سعيد بن عمرو، البالغ من العمر 25 عاما، قد كان انطلق في رحلة هجرة غير قانونية من تركيا على الأمل الوصول إلى ألمانيا، بيد أنه قد قضى جراء موجة برد وهو يحاول عبور الحدود.
Advertisement
ونبهت العائلة إلى أن السفارة المغربية في أثينا كانت قد تواصلت معهم لإخبارهم بوفاة سعيد، طالبة منهم تجهيز الوثائق الضرورية وإرسالها إلى وزارة الخارجية لإتمام إجراءات عودة الجثمان.
ووفقا لأصدقاء سعيد فإن الأخير كان قد قضى خلال عبورهم الحدود التركية- اليونانية في ظروف مناخية قاسية رافقها هطول كبير للثلوج مما تسبب في وفاته رغم محاولات إسعافه.
وطلب محمد بن عمرو، شقيق سعيد، من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أن يساعدهم في إعادة الجثمان إلى المغرب ليوارى الثرى، مشيرا إلى أن الوضع المادي للعائلة لا يسمح لها بالتكفل بمصاريف النقل.
وأكد محمد أن السفارة المغربية بأثينا أخبرتهم أكثر من مرة بضرورة الإسراع في إعادة الجثمان أو دفنه في اليونان مع إرسال شهادة وفاة لهم، غير أن عائلة الشاب الراحل رفضت ذلك، وتصر على عودة جثمان ابنها إلى البلاد.
واعتبر محمد أن بقاء جثة شقيقه في ثلاجة حفظ الموتى لمدة تزيد عن 10 شهور بإحدى المستشفيات أمر يبعث على الحزن والأسى، خاتما تصريحاته أن سعيد كان يحلم بالوصول إلى أوروبا قبل أن تشاء الأقدار رحيله عنا". "الحرة"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" إلى المُواطنين.. قوموا بهذا الأمر فوراً
Lebanon 24
نداءٌ عاجل من "قوى الأمن" إلى المُواطنين.. قوموا بهذا الأمر فوراً
02:41 | 2022-10-04
04/10/2022 02:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
للمُستفيدين من دولارات "صيرفة" في المصارف.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للمُستفيدين من دولارات "صيرفة" في المصارف.. إليكم هذا الخبر
15:23 | 2022-10-03
03/10/2022 03:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إيقاف اعتماد نظام صيرفة في المصارف
Lebanon 24
إيقاف اعتماد نظام صيرفة في المصارف
17:13 | 2022-10-03
03/10/2022 05:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرة تكشف السّعر الحقيقي للدولار في لبنان.. هل من ارتفاع قريب؟
Lebanon 24
خبيرة تكشف السّعر الحقيقي للدولار في لبنان.. هل من ارتفاع قريب؟
16:45 | 2022-10-03
03/10/2022 04:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ لافت لجنبلاط عن "حزب الله" والترسيم.. ماذا كشف عن تواصله مع نصرالله؟
Lebanon 24
كلامٌ لافت لجنبلاط عن "حزب الله" والترسيم.. ماذا كشف عن تواصله مع نصرالله؟
16:00 | 2022-10-03
03/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-10-04
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
11:00 | 2022-10-04
بايدن يُحدق طويلا في إسفلت الطريق!
09:50 | 2022-10-04
طفلة تنجو بأعجوبة من الدهس أمام مدرستها.. فيديو ينتشر ويرصد ما حدث
08:00 | 2022-10-04
أخبار الفضاء... هكذا روتها للفتيات
02:00 | 2022-10-04
اشتراها بـ8 ملايين يورو... هكذا تم خداعه
23:11 | 2022-10-03
في قلب البحر... معركة بين مجموعة من الحيتان (فيديو)
فيديو
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
Lebanon 24
حملت عريسها... مصارعة احتفلت بزفافها في صالة رفع الأثقال!
14:00 | 2022-10-04
04/10/2022 21:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
04/10/2022 21:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
04/10/2022 21:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact